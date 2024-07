La periodista Pilar Smith, que actualmente conduce Gossip por Net, se separó de su pareja, Rafael Ruiz Huidobro. La información fue brindada por Ángel de Brito en LAM.

Pilar, que tiene tres hijos (Simón, Franco y Miranda), había conocido a Rafael, quien es papá de 4 hijos, en 2020.

Parecía que el amor entre Smith, que además trabaja en Telefe y La Red, iba para largo. Pero no: hoy se conoció que la pareja con Ruiz Huidobro, empresario ligado al fútbol, llegó a su fin.

Pilar Smith en la alfombra roja de los Martín Fierro a la radio (Foto: Movilpress)

Qué dijo Pilar Smith sobre los motivos de su separación

Pilar Smith usó su cuenta de Instagram para desmentir que hubiera terceros en discordia en su ruptura con Rafael.

"Estoy triste pero es lo que sucedió", escribió Pilar Smith en Instagram junto al emoji de un corazón roto.

Pilar Smith contó su reacción cuando le diagnosticaron melanoma

La conductora Pilar Smith rememoró cuando en septiembre de 2023 le diagnosticaron melanoma, enfermedad que logró superar tras haberse sometido a una cirugía.

“Mis ganglios estaban sanos, pero también hay gente que me dice que se dejó estar años con los ganglios tomados y tuvieron que empezar con quimio, todo un camino mucho más cruel”, explicó en diálogo con Para Ti.

Pilar Smith (Movilpress) Por: MOVILPRESS

En este contexto, rememoró cómo reaccionó cuando le dijeron que sufría de este tipo de cáncer de piel: “Es tremendo cuando escuchás esa palabra, más yo que ni me lo imaginé”.

“No entraba en mi cabeza porque siempre fui muy cuidadosa, me controlaba los lunares dos veces por año y, cuando uno me sangró, fui a sacármelo rápidamente. Lejos de imaginar que después, cuando tras la biopsia, me iban a decir que tenía melanoma grado 3″, rememoró.

“Lo primero que le pregunté al médico fue: ‘¿Me voy a morir?’. Me dijeron que no y, a las dos semanas, me operé. Me sacaron los ganglios y me dijeron que estaban sanos. Como hice todo rápido y bien, después el miedo lo fui perdiendo, pero quedás sensible”, admitió, a corazón abierto.

