A diario se la ve a Pilar Smith conduciendo Gossip o bien participando del panel de Gran Hermano en temáticas muy diferentes a las que estuvo contando en Entre nos, frente a Tomás Dente, como la ocasión en la que vio a su padre hablándole a la Virgen antes de morir.

Pasaron muchos años, pese a lo cual Pilar Smith no puede dejar atrás el recuerdo de su padre, Eduardo Smith, también periodista, y muchos menos sus últimos momentos de vida de antes de tener una “muerte santa”, según sus propias palabras.

Pilar Smith

“Vio a la Virgen y pidió que no se lo llevara”, le contó a Dente en el ciclo de Net TV Pilar, sobre su papá, que tenía solamente 37 años al momento de su muerte y estaba en el momento cumbre de su carrera periodística.

PILAR SMITH RECORDÓ LA TRISTE Y “SANTA” MUERTE DE SU PAPÁ, EDUARDO, A LOS 37 AÑOS

“Fue tremendo perderlo tan joven, yo tenía nueve cuando falleció, fue muy triste porque él estaba justo en un gran momento. Era la cara del noticiero del 11, justamente de la medianoche. Y es tremendo como en el gran momento que estaba por explotar se va. Muy triste por todo lo que podría haber hecho. Y no pudo ser. Pero Dios sabe por qué”, reflexionó.

En ese sentido, la periodista recordó la visión que la marcó sobre la muerte de su progenitor. “Él tuvo una muerte santa, vio a la Virgen antes de morir. Eso me da mucha paz, saber que vio a la Virgen, que es un gran testimonio de fe. Le dolía acá atrás”, señaló, tocándose la parte trasera de su cráneo.

Pilar Smith (Foto: captura Net TV)

“Él le hablaba, le decía: ‘Por favor, no me lleves, estoy viviendo un gran momento’. Felices como familia, feliz con su profesión. Miraba para arriba, se levantó a la madrugada y se fue al living porque era de noche, antes de que fuéramos nosotros al colegio y mamá lo vio en el sillón, arrodillarse, mirar para arriba, pedir que por favor no se lo lleven, que él estaba feliz. Le dolía y pedía por favor, que no se lo lleven mirando el techo y murió. Fue una muerte santa, lo vinieron a buscar”, cerró, con tristeza la conductora de Gossip.

