Fernanda Iglesias reveló una nueva infidelidad de Diego Latorre a Yanina y, lejos de dejar el tema ahí, también contó qué le pidió el exfutbolista sobre su trabajo.

En Puro Show, Pampito le consultó detalles sobre el diálogo que tuvo con el comentarista deportivo. Ella aclaró que él confirmó el vínculo con la tercera en discordia.

“Sí. Me da cosa decir todo lo que hablé con Diego porque pobre... Pobre no, en realidad él es el culpable de todo”, indicó la panelista.

A lo que agregó: “Latorre me dice ‘no, pero fue una cosa de una vez’... O sea, voy a decir lo que yo sentí. Yo sentí que Yanina no sabía nada de esto y que él estaba muy preocupado y también estaba preocupado por su trabajo. Por el trabajo de él”.

Yanina y Diego Latorre (Foto: captura América TV)

EL PEDIDO DE LATORRE A FERNANDA IGLESIAS

Pochi cuestionó ese presunto malestar de Diego Latorre sobre su empleo: “Igual dudo que por su trabajo, ¿qué le va a pasar? Nada, si él ya…”.

Con otro tono, Iglesias profundizó: “Bueno, Pochi, estoy diciendo que estaba preocupado por su trabajo, que me nombró a su jefe. Estaba preocupado por su trabajo. Me dijo ‘como yo ya tuve el otro quilombo’ y no sé qué…”.

“Es más, él quería que yo hablara con su jefe, que ya saben quién es su jefe. Juan Cruz Ávila”, reveló Iglesias. Finalmente, admitió que no habría sabido qué decirle.