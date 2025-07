Tras el escándalo de la presunta infidelidad a Yanina, Diego Latorre publicó una historia en su cuenta de Instagram al mismo tiempo que Fernanda Iglesias hablaba al respecto en Puro Show.

El exfutbolista, que estaba en el exterior cuando todo estalló, compartió un video de los perritos que viven en su casa con la panelista, Polo y Ralph, el primero es un Jack Russell Terrier que adoptaron hace unos años y el segundo es uno de la raza Salchicha.

El posteo de Diego Latorre de sus mascotas con Yanina en medio de la polémica de la supuesta infidelidad (Foto: captura de Instagram/@dflatorre).

En el mismo se puede ver a una de las mascotas ladrando en el aire con un signo de preguntas en el medio sin entender a qué le ladra. Si bien Yanina habló en televisión sobre la polémica de su marido, Diego no hizo referencia alguna hasta el momento.

FERNANDA IGLESIAS ASEGURÓ QUE LA MAMÁ DE YANINA LATORRE SE COMUNICÓ CON ELLA: QUÉ LE DIJO

Fernanda Iglesias le respondió con todo a Yanina Latorre en Puro Show y aseguró que Dora Caamaño, madre de la panelista de LAM, se comunicó con ella. “Ella dice que yo soy una pobre mina. Bueno, yo pienso lo mismo de vos. ¿Sabés qué? Hoy me escribió tu mamá" , dijo la periodista.

Entonces, contó qué le dijo la señora: “Me dijo, ‘no sabés la vida que tiene Yanina’. ¿Qué vida tenés? ¿Te comprás una carterita de 5 mil dólares? Yo me compro una carterita de 20 dólares, igual puedo ser feliz. ¿Que te hace feliz la plata?" .

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“No, no te hace feliz la plata, tu vida es un infierno porque tu marido te mete mucho los cuernos. Y te lo digo así, no me importa nadaporque dijiste barbaridades de mí. Hablaste de mis hijos, tanto que decís que tus hijos sufren. ¿Y vos por qué sí te podés meter con mis hijos?”, reclamó al final.

