Pampito habló en Puro Show del cruce de Fernanda Iglesias con Yanina Latorre y dejó en claro qué postura tomó: “Te lo repito como te lo dije ayer en privado, yo no me voy a meter en tu guerra o conflicto con ella“.

“Pero lo que sí quiero decirte es que acá sos una compañera bárbara, sos re importante para este programa, me encanta laburar con vos, acá nunca te vi pelliscar a nadie ni que nos tengamos que encerrar por miedo”, remarcó el conductor.

Por su parte, la periodista expresó: “Estoy tranquila, demostré que 45 de las cosas que dijeron eran mentira con pruebas. Soy una buena persona y una buena compañera no como quieren instalar ustedes, que no me importa porque ya la gente no les cree”.

FERNANDA IGLESIAS ASEGURÓ QUE LA MAMÁ DE YANINA LATORRE SE COMUNICÓ CON ELLA: QUÉ LE DIJO

Fernanda Iglesias le respondió con todo a Yanina Latorre en Puro Show y aseguró que Dora Caamaño, madre de la panelista de LAM, se comunicó con ella. “Ella dice que yo soy una pobre mina. Bueno, yo pienso lo mismo de vos. ¿Sabés qué? Hoy me escribió tu mamá" , dijo la periodista.

Entonces, contó qué le dijo la señora: “Me dijo, ‘no sabés la vida que tiene Yanina’. ¿Qué vida tenés? ¿Te comprás una carterita de 5 mil dólares? Yo me compro una carterita de 20 dólares, igual puedo ser feliz. ¿Que te hace feliz la plata?" .

“No, no te hace feliz la plata, tu vida es un infierno porque tu marido te mete mucho los cuernos. Y te lo digo así, no me importa nadaporque dijiste barbaridades de mí. Hablaste de mis hijos, tanto que decís que tus hijos sufren. ¿Y vos por qué sí te podés meter con mis hijos?”, reclamó al final.

