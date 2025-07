Fernanda Iglesias reveló en Puro Show la drástica decisión en medio de su conflicto con Yanina Latorre; la periodista se hartó luego de que algunos colegas como Pepe Ochoa, Karina Iavícoli y Andrea Taboada salieran a hablar en su contra.

“A esta altura estoy pensando en juntar todo y hacer una demanda porque ya no sé cómo defenderme, es un montón, esto me lo está recomendando un amigo”, dijo la panelista en el programa de eltrece.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Entonces, Fernanda analizó sin filtros: “Pepe Ochoa está diciendo cosas horribles que no hice, ¿les molestará que estoy bien y contenta?, porque no entiendo qué pasó" .

DE QUÉ ACUSÓ PEPE OCHOA A FERNANDA IGLESIAS

Pepe Ochoa acusó a Fernanda Iglesias en LAM de contar en un movil en vivo un problema de salud que atravesó: “Yo me hice un estudio hace un tiempo por una colonoscopía que me había dado mal”.

“No se lo había contado a nadie, no se cómo te enteraste, estaban estudiando si podía llegar a ser cáncer y vos me lo tiraste a mí por la cabeza en un aire, esa sos vos, yo no me cago en la salud mental”, dijo sin filtros el panelista.

Pepe Ochoa en LAM (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, Fernanda se defendió en Puro Show: “Es un montón, él una vez subió una historia a su Instagram en una camilla en un sanatorio, yo le pregunté qué le pasó y me dijo lo de la colonoscopía”.

“En el programa cuando vuelve le digo algo de la colonoscopía y en ese momento él no me dijo nada, ni se ofendió, está exagerando, está buscando perjudicarme”, sentenció indignada Fernanda.

