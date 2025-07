La primicia de la infidelidad que Diego Latorre habría consumado desató una guerra entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias, y luego del descargo de la conductora de SQP ahora la panelista de Puro Show puso al aire el testimonio de la tercera en discordia.

“Fuimos a un hotel de un amigo de él”, afirmó con claridad meridana la mujer que buscó que su verdad salga a la luz.

En el revelador audio se escucha el testimonio de la chica que había coincidido con Diego en el viaje de egresados a Bariloche en 1986: “Me lo vengo guardando y tenía ganas de (contarlo). (...) Nos vimos una sola vez en Buenos Aires”.

Todo había comenzado por un nostálgico posteo que Latorre había realizado en Instagram, al cual ella había contestado en privado sin esperar la reacción de él.

LAS FRASES MÁS FUERTES DE LA SUPUESTA AMANTE DE DIEGO LATORRE

“Es evidente que él no buscaba amante”.

“Obvio, no nos vimos en un lugar público del hotel”.

“A veces las personas necesitan salirse de la fantasía y conectarse con la realidad. Me parece que está muy solo”.

“Yo la veo a la mujer en los programas. Él no la nombraba mucho”.

“Son acuerdos, como cualquier matrimonio. (...) Los hombres no quieren soltar por miedo, la soledad no se la banca cualquiera”.

“Estoy separada hace cuatro años, pero a mí no me interesa una persona casada”.

“No tenía ninguna necesidad de hacer lo que hizo. La verdad es que se expuso”.

“Hace dos meses que no me habla... No me acuerdo. La semana que viene voy a Buenos Aires, pero no le avisé. (...) Me dijo que le avise, pero no está ahí, está trabajando”.

NOTICIA EN DESARROLLO