La supuesta amante de Diego Latorre, apodada F, habló en LAM sobre los rumores de infidelidad y desmintió a Fernanda Iglesias: “No es ninguna infidelidad lo que ocurrió, eso es lo que te puedo decir, nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros".

“Eso que dijo Fernanda es correcto, yo se lo mandé pero a modo de una anécdota, después de tantos años, pasaron treinta y pico de años y quise contactarme con él, un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol”, dijo la mujer.

Entonces, el audio siguió: “Por ahí pensás que no podés reencontrarte con el grupo, justo coincidía que yo iba a Capital y nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación, fue en un espacio un poco más privado como un café”.

Diego Latorre (Foto: Movilpress)

“Y charlamos un rato porque él también se tenía que ir a trabajar, hablamos de cosas súper inocentes, de que era de la vida de los chicos que se juntaban cada dos meses a comer un asado cuando podían. No hubo más que eso”, remarcó F.

FERNANDA IGLESIAS ASEGURÓ QUE DIEGO LATORRE ENGAÑA A YANINA

En el programa matutino de eltrece, Fernanda Iglesias aseguró que Diego Latorre engaña a Yanina: “Todo esto que vos decís de mí, que estoy enferma y las mil cosas que dijiste, no cambia el hecho de que tu marido te mete los cuernos, todo el mundo lo sabe”.

“Ella igual no tiene la culpa de que le metan los cuernos”, interrumpió Pampito y Fernanda sentenció : “No, por eso la entiendo porque cuando a mí me metieron los cuernos también me la agarré con cualquiera, entiendo que ella haga esto y mezcle todos los temas con algo que no tiene nada que ver. Y me da pena”.

