Horas previas a salir al aire en eltrece, al frente de la conducción de Los 8 escalones, Pampita le dio una nota a Puro Show en la que frenó una crítica de Fernanda Iglesias con palabras que impactaron en el corazón de todos. Incluso la panelista, terminó disculpándose con Carolina Ardohain en vivo.

Días atrás, Fernanda había juzgado duramente a la modelo por mostrarse feliz, bailando con amigos en Ibiza, a pocos días de separarse de Martín Pepa.

Iglesias se lo comentó a Pampita en la cara y obtuvo una réplica sincera y conmovedora.

PAMPITA LE CONTESTÓ A FERNANDA IGLESIAS UNA CRÍTICA CON EL CORAZÓN

Fernanda Iglesias: -Yo te critiqué cuando te vi bailando en Ibiza...

Pampita: -¡Ay! ¿Por qué?

Fernanda Iglesias: -Por envidia, Carolina, por envidia.

Pampita: -¿No te gustó que baile?

Fernanda Iglesias: -No, pero ahora que hablás te entiendo.

Pampita: -Mirá, yo te voy a decir, Fer, si alguno de ustedes estuviera en mis zapatos, con todo lo que he vivido en la vida, les puedo asegurar de que estarían felices de verme sonreír y bailar un ratito de mi vida.

Porque, la verdad, con todos los dolores que tengo en el alma, si puedo en algún momento, bailar, disfrutar y sentir todo lo lindo que sucede alrededor, lo voy a hacer y lo valoro mucho. Lo disfruto más de lo que lo disfrutaría antes. Sé que esos momentos son muy especiales para mí. Mi vida no es así todo el tiempo.

Pampito: -Es la primera vez que Fernanda le pide perdón a alguien...

Fernanda Iglesias: -No, sabés lo que me pasó, fue que dije: “Acaba de cortar con su novio y está bailando en Ibiza. Tiene que estar llorando, tirada en la cama”. Pero ahora que decís esto te entiendo.

Pampita: -Hay una cosa de que la gente siempre espera que yo esté llorando, pero yo ya no lloro más por nada. Me pasaron cosas tremendas. No lloro por cualquier cosa... El rol de víctima la gente lo espera, cuando me pasa algo, pero no me gusta ponerme en ese lugar… Yo viví dolores muy grandes.

