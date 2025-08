Ni bien pisó el aeropuerto de Ezeiza, Pampita fue abordada por los cronistas, quienes le preguntaron sin filtros por la decisión de la China Suárez de instalarse momentáneamente en Turquía junto a su hija mayor, Rufina Cabré, para estar al lado de su novio, Mauro Icardi.

“¿Qué te parece la situación de que la China se lleve a Rufina a vivir a Turquía?”, le preguntaron a la modelo, en la nota que puso al aire Infama.

“¿Cómo voy a opinar yo de la maternidad de otra persona?”, contestó sin ánimo de ahondar en el tema.

“Pero como madre”, insistió el notero. Y Carolina Ardohain contestó tajante: “No, no. No voy a opinar nada, menos cuando es un vínculo tan cercano. No quiero involucrar a la familia de mis hijos en problemas. No opino nada de un tema que no sea mío”.

Foto: captura de pantalla de América, Infama.

PAMPITA VOLVIÓ A BANCAR A BENJAMÍN VICUÑA COMO PADRE

“Yo siempre voy a hablar de lo buen padre que es porque es una realidad. Me apreció el momento de decirlo porque se estaba especulando con que no lo era”, dijo Pampita cuando le volvieron a preguntar por el letal posteo de la China destruyendo a Vicuña como papá y expareja.

Y agregó: “Con mis hijos es un padre excelente. Hablo desde mi realidad y desde la realidad de mis hijos. Ellos lo aman y lo admiran. Esa es nuestra verdad, la de mi familia”.

“Pero no opino de nada, porque no quiero tener problemas con Eugenia”, finalizó la modelo, con la contundente decisión de no meterse en la vida de Suárez.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.