El mundo del espectáculo argentino volvió a encenderse tras una polémica que tuvo como protagonistas a Fernanda Iglesias y Yanina Latorre. Todo comenzó cuando la panelista aseguró en el programa de streaming de Maria Julia Oliván, Bordersessions, que la conductora de SQP estaría enfrentando un juicio millonario con Dady Brieva y su esposa Mariela Anchipi.

“Hace varios años hicieron la demanda, pero ya están en juicio. La demanda es por daños y perjuicios, Dady tiene dos juicios contra ella y la Chipi también, son cuatro juicios en total”, dijo Fernanda y aclaró que el juicio sería por una información del 2024 de una supuesta deuda de expensas que tendrían en ese momento.

Luego, Iglesias dio a conocer el monto y nombres de otros famosos que le habrían hecho juicio a Latorre: “El juicio es por 100 lucas. Lo que pasa es que los juicios de Yanina están reservados. El único juicio que está es uno con Redrado, pero sé que tiene otros juicios…uno con Esmeralda Mitre, otro con Evangelina Anderson… no es verdad que no tiene juicios, pasa que están reservados y no se conocen”.

LA DURA RESPUESTA DE YANINA LATORRE A LOS DICHOS DE FERNANDA IGLESIAS

A través de su cuenta de X, Yanina Latorre contestó los dichos de Fernanda Iglesias sobre los supuestos juicios millonarios en su contra: “Todo es mentira, que obsesión, Dios, no tengo 2 juicios con Brieva, solo 1, jamás me llegó nada de Esmeralda Mitre, jamás me mandó nada Evangelina Anderson. Me gusta la obsesión que les genero. No tengo mil juicios y obvio nadie me reclama 100 mil dólares”.

“Prueben con hablar de otros. Dejen de mentir, imaginate que si Viviana Canosa salió ilesa de acusar gente de pedofilia... ¿voy a perder 100 mil dólares por decir lo que pienso de la Chipi? (que no le llega agua al tanque, jajaja) Besos para todos", sumó y redobló la apuesta Latorre sobre la esposa de Dady Brieva.

