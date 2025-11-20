El final de una era en la televisión argentina ya tiene fecha: Yanina Latorre dejará su lugar en el panel de LAM el próximo 27 de diciembre, según confirmó Ángel de Brito en sus redes sociales.

Así, se cierra una décda marcada por primicias, debates picantes y una química inconfundible entre conductor y su panelista favorita, la única que mantuvo su lugar pese a los escándalos.

Ángel de Brito adelantó cuando se irá Yanina Latorre de LAM (Foto: Instagram)

La noticia, que venía generando rumores y especulaciones en las últimas semanas, se terminó de confirmar cuando un seguidor le preguntó a De Brito hasta cuándo estaría Latorre en el programa. El conductor no dudó y respondió con la fecha exacta, despejando cualquier duda sobre el futuro inmediato.

Leé más:

Ángel de Brito anunció cuándo se despide Yanina Latorre de LAM

La propia Yanina explicó que su salida de LAM responde a una combinación de motivos personales y profesionales. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, contó en su ciclo radial en El Observador 107.9.

Desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda, su propio programa en América TV, la superposición de compromisos volvió insostenible su presencia diaria en el panel.

Ángel de Brito y Yanina Latorre (Foto: Movilpress)

“Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, reconoció la conductora, dejando en claro el cansancio acumulado y la necesidad de priorizar proyectos personales.

La partida de Yanina Latorre no solo afecta la estructura interna de LAM, sino que también impacta en la audiencia. Su estilo frontal y su capacidad para generar primicias fueron clave en la construcción del tono del programa junto a De Brito.

Leé más:

A QUIÉN ELIGIÓ YANINA LATORRE PARA SU REEMPLAZO

Las especulaciones sobre quién tomará el lugar de Latorre ya circulan entre colegas y seguidores. La propia panelista mencionó a Mariana Brey como una candidata natural: “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM”, dijo.

Yanina Latorre y Mariana Brey junto al resto del staff de LAM (Foto: Instagram)

“Es lo que yo huelo. Ella empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”, agregó. Sin embargo, la agenda de Brey es compleja, ya que reparte su tiempo entre varios canales y programas como C5N y Telefe.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.