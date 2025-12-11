Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, que reconocerá a las mejores producciones digitales del año y a los principales creadores del universo online.
Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, un evento histórico que reconocerá a las mejores producciones digitales del año y a los principales creadores del universo online.
La ceremonia será conducida por Damián Betular y Paula Chaves, y podrá verse en vivo por OLGA y Telefe desde las 21 h, directamente desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La gala reunirá a los máximos referentes del entretenimiento digital, streamers, hosts, productores y creadores de contenido.
Cómo será la cobertura especial
La transmisión tendrá una amplia previa desde temprano, ideal para quienes quieran seguir la llegada de los nominados y todo lo que ocurra en la alfombra roja.
- 18.30 h – OLGA: previa especial con la conducción de Pollo Álvarez.
- 19.30 h – OLGA y Telefe: inicio oficial de la alfombra roja, con tres duplas de conductores que aportarán dinamismo y estilo:
- Nacho Elizalde y Luli González
- Marti Benza y Gastón Edul
- La Reini y Tefi Russo
Quiénes votan en los Martín Fierro a los Canales de Streaming
Impulsados por APTRA, estos premios buscan destacar a los grandes protagonistas del streaming, plataformas y canales que transformaron la comunicación digital en 2025.El ganador de cada terna será elegido por un comité integrado por:
- Socios de APTRA
- Directores creativos de los canales de streaming nominados
- Directivos de las principales plataformas digitales
Directores creativos y directivos que participan en la votación
OLGA – Lucas Fridman
Blender – Iván Liska
Gelatina – Emilio Laszlo
LUZU – Guido Corallo
Vorterix – Lucas Rodríguez
Carnaval – Pablo Jiménez
Futurock – Matías Messoulam
Infobae – Camila Hadad
La Casa – Joaquín
Bondi – Franco Pricolo
Telefe – Federico Levrino
Eltrece – Marisel Robaldo
AZZ – Flavio Azzaro
La Canchita – Diego Iglesias
Un Poco de Ruido – Matías Sejem
Esto es FA! – Nicolás Tolcachier
MATE – Ivana Szerman
DGO – Raúl Slonimsky
Cenital+ – Lila Bendersky
República Z – Andrés Kweller
Clank – Juan Pablo Varsky
AFA Stream – Nicolás Novelo
Brindis TV – Matías Salvatierra
Universo TV – Carlos Olivan
Floyd Mendoza – Martín Sosa
Dólar Blue Misiones – Nicolás Llera
Resumido – Diego Leuco
Jotax – José Núñez
YouTube – Nicolás Andjel
TikTok – Germán Nissen
Spotify – Valentina Ruderman
Meta – Julieta Shama
Dale Play – Juani Giraldo
Universal Música – Santiago Silva
Dossier – Andy Goldenberg
Endirecto – Leo García
MerkNosetti – Agustín Balzano
Twitch – Ignacio Estanga
HISPA – Julio Leiva
Warner – Santiago Torres