Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, un evento histórico que reconocerá a las mejores producciones digitales del año y a los principales creadores del universo online.

La ceremonia será conducida por Damián Betular y Paula Chaves, y podrá verse en vivo por OLGA y Telefe desde las 21 h, directamente desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. La gala reunirá a los máximos referentes del entretenimiento digital, streamers, hosts, productores y creadores de contenido.

Cómo será la cobertura especial

La transmisión tendrá una amplia previa desde temprano, ideal para quienes quieran seguir la llegada de los nominados y todo lo que ocurra en la alfombra roja.

18.30 h – OLGA : previa especial con la conducción de Pollo Álvarez .

19.30 h – OLGA y Telefe : inicio oficial de la alfombra roja , con tres duplas de conductores que aportarán dinamismo y estilo: Nacho Elizalde y Luli González Marti Benza y Gastón Edul La Reini y Tefi Russo



Quiénes votan en los Martín Fierro a los Canales de Streaming

Impulsados por APTRA, estos premios buscan destacar a los grandes protagonistas del streaming, plataformas y canales que transformaron la comunicación digital en 2025.El ganador de cada terna será elegido por un comité integrado por:

Socios de APTRA

Directores creativos de los canales de streaming nominados

Directivos de las principales plataformas digitales

Directores creativos y directivos que participan en la votación

OLGA – Lucas Fridman

Blender – Iván Liska

Gelatina – Emilio Laszlo

LUZU – Guido Corallo

Vorterix – Lucas Rodríguez

Carnaval – Pablo Jiménez

Futurock – Matías Messoulam

Infobae – Camila Hadad

La Casa – Joaquín

Bondi – Franco Pricolo

Telefe – Federico Levrino

Eltrece – Marisel Robaldo

AZZ – Flavio Azzaro

La Canchita – Diego Iglesias

Un Poco de Ruido – Matías Sejem

Esto es FA! – Nicolás Tolcachier

MATE – Ivana Szerman

DGO – Raúl Slonimsky

Cenital+ – Lila Bendersky

República Z – Andrés Kweller

Clank – Juan Pablo Varsky

AFA Stream – Nicolás Novelo

Brindis TV – Matías Salvatierra

Universo TV – Carlos Olivan

Floyd Mendoza – Martín Sosa

Dólar Blue Misiones – Nicolás Llera

Resumido – Diego Leuco

Jotax – José Núñez

YouTube – Nicolás Andjel

TikTok – Germán Nissen

Spotify – Valentina Ruderman

Meta – Julieta Shama

Dale Play – Juani Giraldo

Universal Música – Santiago Silva

Dossier – Andy Goldenberg

Endirecto – Leo García

MerkNosetti – Agustín Balzano

Twitch – Ignacio Estanga

HISPA – Julio Leiva

Warner – Santiago Torres