A horas de su abrupta salida de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Daniela de Lucía decidió romper el silencio y explicar, con la voz atravesada por el dolor, los motivos que la llevaron a abandonar el juego tras la muerte de su papá.

La producción informó que la participante dejaba el reality por un problema familiar grave, pero fue ella misma quien, a través de un mensaje que le hizo llegar a Luis Ventura, contó qué ocurrió realmente. El conductor lo compartió en vivo y generó un clima de profunda emoción en el estudio.

“Hola Luis, querido, ¿cómo estás? Sé que lo llamaron a Leo para hablar del fallecimiento de papá. Primero te cuento que yo estoy bien, que acabo de salir de la casa y que ya estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”, comenzó diciendo Daniela.

Luego, dio detalles del cuadro de salud de su padre: “Él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, esto igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos. Pero bueno, una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin. Así que bueno, acá, triste”.

Con una entereza que conmovió a todos, también se tomó un momento para agradecer: “Pero no quería dejar de mandarte el mensaje con un saludo para vos. Un abrazo, gracias por el llamado”.

Además, hizo un balance de su paso por el reality de Telefe: “Y bueno, fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, la vida de verdad, con la familia”.

Finalmente, cerró con palabras de cariño: “Así que bueno, ya nos veremos cuando esté de vuelta por Buenos Aires. Les mando un beso y un abrazo para todo el equipo”.

LA FUERTE ADVERTENCIA DE SANTIAGO DEL MORO A LOS JUGADORES DE GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

La convivencia recién comienza en Gran Hermano, Generación Dorada, pero Santiago del Moro ya tuvo que intervenir con una contundente llamada de atención para los participantes, luego de notar ciertas actitudes que no condicen con la exigencia del reality de Telefe.

En plena conexión en vivo con la casa, el conductor fue directo al punto y anticipó que se vienen momentos intensos: “Chicos, escuchen. Preparémonos para una noche movidita hoy. Las habitaciones están cerradas”, anunció.

Acto seguido, les marcó su sorpresa por el ritmo que están llevando: “Esta mañana, 5 de la mañana que yo me levanto por la radio, estaban todos a pleno. Recargados. Y después, antes de que yo terminara el programa, ya estaban todos despiertos. No dormían ni nada”, observó.

Pero el mensaje más firme llegó cuando les recordó la verdadera naturaleza del juego: “Escuchen, empiecen a administrar la energía, empiecen a administrar los recursos. Esto no es un spa, no es un hotel 5 estrellas, es Gran Hermano”, lanzó con firmeza.

“Tengan en cuenta que van a tener que jugar. Cuiden los recursos. Veo que ahora eligen qué comer y qué sé yo”, cerró, en clara referencia a las decisiones que están tomando.