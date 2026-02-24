El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada prometía ser uno de los grandes acontecimientos de la edición. Y en apenas su primer día, la actriz ya generó repercusiones por una escena tan emotiva como llamativa.

En las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales y entre los seguidores del reality de Telefe, se la ve sola en la habitación, sentada en la cama, sosteniendo una almohada que tenía impresa una foto de su hija Anna Chiara y su perro.

Con un tono suave y visiblemente movilizada, Andrea le habló directamente a la imagen como si estuviera en contacto con ellos: “Mandale un beso de mi parte, de su suegrita”, expresó la actriz, riéndose, en un susurro cargado de afecto.

Foto: Prensa Telefe

Segundos después, aún abrazada a la almohada, cerró el breve momento con una frase cotidiana que contrastó con la intensidad emocional de la escena: “Bueno, me voy a ir a buscar agua”.

El gesto, íntimo y fuera de lo común dentro de la dinámica del programa, no tardó en despertar todo tipo de interpretaciones entre los televidentes, que destacaron tanto la vulnerabilidad de la actriz como el desconcierto que generó verla interactuar con un objeto personal en medio del aislamiento.

BOMBA EN GRAN HERMANO, GENERACIÓN DORADA: INGRESO MULTITUDINARIO, REGLAS NUEVAS Y TENSIÓN DESDE EL DÍA UNO

La cuenta regresiva ya empezó y la expectativa es total. Gran Hermano: Generación Dorada debutará el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe y no será una edición más: el formato celebra 25 años en la Argentina y la producción decidió romper todas las reglas desde el minuto uno.

La primera gala marcará el ingreso de la primera tanda de participantes, aunque el número exacto recién se conocerá en vivo. El suspenso continuará 48 horas más: el martes 24 se sumarán uno a uno los restantes jugadores hasta completar un plantel que, según anticipan, superará los 30 concursantes. Una verdadera multitud que promete alianzas cruzadas, estrategias impredecibles y conflictos desde el arranque.

La gran bomba llegará el miércoles 25 de febrero. Apenas dos días después del estreno, tendrá lugar la primera gala de nominación. Se terminó el clásico período de adaptación: esta vez no habrá tregua.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

Ese mismo día, Santiago del Moro conducirá el primer debate junto a los analistas, instalando desde el inicio el clima de estrategia feroz que caracteriza al reality.

Como si fuera poco, se implementará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles aún se mantienen en secreto. Un factor de incertidumbre que puede alterar cualquier planificación y obligará a los jugadores a improvisar bajo presión.

Santiago del Moro en la presentación de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: Movilpress)

La vivienda más famosa del país también se renueva. El cambio más impactante: la histórica pileta fue reemplazada por una playa artificial, que modificará por completo la dinámica en el exterior.

Además, el jardín suma una estructura inédita bautizada como “La Puerta Roja”, que según adelantaron desde las redes oficiales será clave para desafíos, ingresos inesperados y giros explosivos.