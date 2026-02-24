El arranque de Gran Hermano 2026 no solo revolucionó la pantalla, sino que también abrió la caja de Pandora de las redes sociales para que los ex participantes salgan a recobrar notoriedad. En este marco, Emma Vich, el finalista de la edición 2023 del reality, salió con los tapones de punta y denunció públicamente las “terribles maldades” que le hizo Juani Car, el flamante participante y actor de La sociedad de la nieve.

Apenas se confirmó el ingreso de Juani a la casa, Emma no dudó en exponerlo en su cuenta de X (ex Twitter). “¡Bien que te gateabas a mi marido y te dabas el gusto de tirarme mierda!”, disparó el cordobés en un posteo que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del programa.

Emma Vich vs Juani Car en las redes (Foto: X @vichemma) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La publicación no tardó en generar revuelo y sumar miles de reacciones. Emma fue por más y desafió a su examigo: “Te quiero ver ahora a dónde llegás. Te morías por entrar, quiero seguir viendo Gran Hermano”.

POR QUÉ EMMA VICH QUIERE A JUANI CAR FUERA DE GRAN HERMANO Y EMPEZÓ UNA CAMPAÑA EN REDES PARA LOGRARLO

La bronca de Emma no es nueva. El ex GH recordó un viejo tuit de Juani Car de 2024, donde el actor había escrito: “Necesito que Emma desaparezca de este programa. Voy a terminar cayendo en la homofobia y siendo cancelado de nuevo”. La frase, que volvió a circular tras el cruce, reavivó la polémica y dejó en evidencia la mala onda entre ambos.

Más allá de su recorrido en el mundo del espectáculo, Juani dejó en claro que su ingreso a la casa es por pura pasión por el formato. “Quiero entrar a Gran Hermano porque básicamente soy muy fan del juego. Voy a entrar a jugar y voy a llegar lejos”, aseguró con convicción.

La guerra entre Emma Vich y Juani Car recién empieza y promete sumar capítulos picantes en las próximas semanas. Por lo pronto, Emma ya empezó una campaña para eliminar a Juani en la primera Gala dando “like” y compartiendo publicaciones al respecto.

