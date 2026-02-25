En el segundo programa de Gran Hermano, Santiago del Moro sorprendió a todos al explicar cómo será la primera placa de nominados, que llega con un formato inédito y promete revolucionar el juego.

El conductor adelantó que este miércoles se inaugurará la “placa de Generación Dorada”, una modalidad que obligará a los participantes a repensar sus estrategias desde el arranque. “Ellos van a nominar, mañana se va a grabar la nominación, porque si no son imposibles, son muchos”, explicó Del Moro, haciendo referencia a la cantidad de jugadores en competencia.

Santiago del Moro en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de Telefé).

CÓMO SERÁ LA PLACA MIXTA: VOTO POSITIVO Y NEGATIVO EN UNA MISMA SEMANA

La gran novedad es que la placa será mixta y se dividirá en dos etapas bien diferenciadas. Santiago del Moro detalló: “La placa se divide en dos. Van de siete mínimo a placa, siete mínimo. Y es así: las primeras 24 horas, es decir, del miércoles al jueves, es voto positivo”.

Esto significa que, durante el primer día, el público podrá votar a sus favoritos para que permanezcan en la casa. “Los que más votos tengan el jueves bajan de placa y ahí en ese momento instantáneamente la placa se hace negativa”, aclaró el conductor.

Santiago del Moro en la presentación de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: Movilpress)

En ese instante, los jugadores que hayan recibido más apoyo del público quedarán a salvo, y el resto pasará a estar en riesgo de eliminación. “Pasan todos a placa negativa rumbo a la gala de eliminación del lunes”, agregó Del Moro.

EL SECRETO QUE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO NO SABRÁN

Uno de los puntos más llamativos es que los jugadores no sabrán cómo funciona el sistema desde adentro de la casa. “Ellos no van a saber dentro de la casa qué va a pasar. Y pasa en ese momento para la fuera, la placa se reinicia y pasa directamente todo a placa negativa”, remarcó el conductor, dejando en claro que la incertidumbre será clave en esta primera semana.

Además, el conductor explicó que “es una manera también de ver qué pasa y cómo se manejan los jugadores, algunos con más o menos fama, con respecto a la fuera, con esta placa que ingresa siendo positiva durante 24 horas y después se transforma instantáneamente”.

CUÁNDO SERÁ LA GALA DE ELIMINACIÓN CÓMO SIGUE EL JUEGO

La placa mixta se mantendrá hasta el próximo lunes, cuando se realice la gala de eliminación. Hasta entonces, los participantes deberán adaptarse a este nuevo sistema, sin saber en qué momento pueden quedar en riesgo.

Del Moro cerró su explicación anticipando que el debate en vivo será el lunes “pegadito a Masterchef con Wanda y los chicos”, y dejó en claro que la expectativa es máxima. La nueva placa mixta de Gran Hermano ya genera polémica y promete una semana llena de sorpresas, estrategias y tensión en la casa más famosa del país.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones