Entre los varios participantes que ingresaron en la primera gala de Gran Hermano Generación Dorada, la chilena Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya” destacó con brillo propio asegurando que superará su actuación en la versión trasandina del reality que hizo en 2023.

En dicha edición, que también se grabó en Argentina, La Pincoya se convirtió en una de las figuras más queridas por el público, y por eso terminó tercera en la competición. Pero ahora, ya en competencia con figuras de alto perfil como Andrea del Boca o Divina Gloria, la chilena decidió subir la apuesta.

Jennifer Galvarini, “La Pincoya” de Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

De esta manera, la participante decidió volver a convertirse en una “indispensable” a la hora de generar contenido y en menos de 24 horas ya cumplió con su objetivo, provocando el comentario generalizado de sus compañeros al nadar desnuda en la pileta de la casa, tal como hizo en su anterior ingreso a la casa.

CÓMO FUE LA REACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA AL VER A LA PINCOYA NADANDO DESNUDA EN LA PILETA

Tras la visión que los dejó sorprendidos, Manuel Íbero rompió el silencio en una reunión con algunos otros varones. “Yo no puedo creer que se tiró a la pileta en pelotas. ¡Es un asco eso!”, dijo el participante que llegó a “romper el mito de que los lindos no son inteligentes”.

Foto: captura Telefe

“No es de gil, pero… Con todo respeto…”, quiso continuar el participante, que fue interrumpido por Eduardo Carrera con algunas “descripciones” referidas a lo que quedó flotando en el agua tras la inmersión. “Ahí quedan los cabellos de ángel”, fue uno de los epítetos.

“Quiso generar contenido a como dé lugar. El primer día tiró toda la carne al asador”, evaluó Emanuel Di Gioia. “Es una jugada fuerte pero peligrosa”, aportó Juani Car, en tanto que Manuel retomó la queja: “Yo también estoy orgulloso de cómo vengo, pero no me ando metiendo… ¿viste?”.

