La cuenta regresiva terminó y la nueva edición de Gran Hermano ya dejó ver su carta de presentación: una casa completamente renovada que combina sofisticación, confort y espacios pensados para potenciar la estrategia.

Bajo el nombre “Generación Dorada”, el ciclo que conduce Santiago del Moro apuesta a una estética impactante y a sectores que podrían alterar la dinámica clásica del reality.

El propio conductor fue el encargado de mostrar, de manera virtual, los ambientes donde conviven los participantes de Gran Hermano.

Así es la casa de Gran Hermano Generación Dorada: misterios, lujo y doble pileta | Créditos: Captura DGO

“La estructura es perfecta porque se hizo pensando en el formato, no se remodeló nada. Lo que hicimos fue sumar nuevas texturas y colores”, explicó.

ASÍ ES LA CASA DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

El living es uno de los grandes protagonistas. La paleta en negros, dorados y violetas aporta una impronta elegante y teatral que refuerza la idea de exclusividad. Las superficies brillantes y las texturas metálicas acompañan el espíritu de esta “Generación Dorada”.

Así es la casa de Gran Hermano Generación Dorada: misterios, lujo y doble pileta | Créditos: Captura DGO

La cocina y el comedor mantienen una integración visual con el área social, favoreciendo la exposición constante de los participantes. En esta edición, cada movimiento será visible, reforzando la tensión y limitando los espacios de confidencialidad.

Entre los cambios más comentados aparece la doble pileta. A la tradicional piscina exterior, rodeada de vegetación y con sector tipo playa, se suma ahora una pileta climatizada y techada, ubicada en el espacio donde antes funcionaba el gimnasio.

Así es la casa de Gran Hermano Generación Dorada: misterios, lujo y doble pileta | Créditos: Captura DGO

Otra gran incógnita es la llamada “Puerta Roja”, instalada en el centro del patio y destinada a convertirse en un nuevo símbolo del programa.

Como guiño a las ediciones históricas, vuelve el icónico caño, un elemento asociado tanto al entretenimiento como a posibles desafíos físicos.

Así es la casa de Gran Hermano Generación Dorada: misterios, lujo y doble pileta | Créditos: Captura DGO

Por su parte, el gimnasio fue reubicado y equipado con tecnología de última generación, reafirmando la apuesta por un espacio deportivo más moderno y funcional.

Los tradicionales cuartos rosa y celeste se mantienen, pero con una modificación estructural que impactará de lleno en la convivencia: las puertas ahora dan directamente al living-comedor. Esto elimina cualquier pasillo o zona intermedia que pudiera funcionar como refugio, dejando a los jugadores más expuestos que nunca.