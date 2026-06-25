Julieta Poggio está viviendo el Mundial 2026 a pleno desde Miami, donde cubre el torneo para La Casa Streaming. En ese contexto, la exparticipante de Gran Hermano habló sobre su vínculo con el fútbol, el seleccionado argentino y, en el momento más divertido de la charla, reveló quién es para ella el jugador más fachero de la Scaloneta.

Todo surgió durante un móvil con Dupla Técnica, donde la influencer reconoció que no es gran fanática del fútbol pero que el Mundial la entusiasma de otra manera.

Poggio no lo duda: “Messi es un dios, real”. Crédito Instagram Por: Instagram

“A mí me gusta esto, me gusta estar acá con todos mis amigos. No soy mucho de mirar fútbol, pero el Mundial me encanta”, confesó Poggio con la naturalidad que la caracteriza.

MESSI ES UN DIOS Y PAREDES EL MÁS FACHERO: LAS DEFINICIONES DE POGGIO SOBRE LA SELECCIÓN

Cuando le preguntaron qué le depara al equipo de Lionel Scaloni en el certamen, Julieta no se anduvo con vueltas: “Para ganar”, respondió con convicción. Y sobre el capitán fue igual de contundente: “Messi es un dios, real”, sentenció la joven, dejando en claro que, aunque no siga el fútbol de cerca, el astro rosarino tiene un lugar especial incluso para los no tan futboleros.

Tras pensarlo unos segundos, la influencer dio su veredicto: “Puede ser Leandro Paredes”. Crédito Captura

El ida y vuelta se puso más distendido cuando el periodista le consultó con qué pareja de futbolista se quedaría. Sin dudar, Poggio eligió a Tini Stoessel —con quien mantiene un buen vínculo— y a su novio Rodrigo De Paul.

Pero el momento más esperado llegó al final: “¿Quién es el futbolista más fachero?”. Tras unos segundos, la respuesta fue: “Puede ser Paredes”, refiriéndose a Leandro Paredes, mediocampista de la