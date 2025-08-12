Santiago Maratea tuvo su debut como conductor en Trato Hecho, programa que se emite a las 22 horas por América.
Sumado a los nervios lógicos del primer programa, el influencer vivió un incómodo momento con un participante, con el afán de conocer su historia, una desgarradora respuesta lo descolocó.
ASÍ FUE EL INCÓMODO MOMENTO DE SANTI MARATEA EN TRATO HECHO
Santi Maratea: -Che, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
Participante: -Sí, obvio.
Santi Maratea: -Vos dijiste que terminás de laburar a las seis de la mañana y no te vas a dormir porque esperás a tu hermana, que está con tu padrastro.
Participante: -Es que mi padrastro la lleva al jardín.
Santi Maratea: -O sea que vos vivís con tu mamá y con...
Participante: -Y con mis hermanos, que son todos más chicos.
Santi Maratea: -¿Tu padrastro no vive con ustedes?
Participante: -No.
Santi Maratea: -¿Y puedo preguntar por tu viejo?
Participante: -Sí, lo mataron.
Santi Maratea: - Ah, de una...
Participante: -Sí.
Santi Maratea: -Terrible, amigo. Lo lamento. A mi viejo no lo mataron, pero se murió. Ay, la bajamos un poco...
