A pocos días de haber dado a conocer públicamente el hecho, Fernanda Iglesias dio por terminado el conflicto con un motoquero. La panelista de Puro Show logró que la aseguradora le reconociera “destrucción total” del vehículo con el que había protagonizado un accidente.

El martes 5 de agosto, Fernanda Iglesias había sorprendido al revelar que estaba siendo “extorsionada” después de un choque automovilístico en el barrio de Caballito.

Según contó la periodista, ella chocó una moto en la que no había nadie a bordo y que estaba estacionada en doble fila. Además, dijo que había recibido mensajes del dueño de la moto pidiéndole dinero y “amenazándola” con exponerla en los medios.

Fernanda Iglesias. Foto: Instagram @ferigleok

De hecho, el joven habló con LAM para dar su versión. Luego vino la réplica de Iglesias en Puro Show y el asunto parecía que estaba lejos de solucionarse.

Sin embargo, este viernes 8 de agosto se supo que Fernanda logró que la compañía La Caja le reconociera al damnificado la “destrucción total” de su motocicleta.