Marcela Tinayre cumplió 75 años y lo celebró el último viernes en la noche de Halloween rodeada de sus familiares y amigos íntimos en su casa de Barrio Parque.

Además de Mirtha Legrand, Ámbar de Benedictis y Nacho Viale con su novia Lucía Pedraza también dijeron presente Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, Baby Etchecopar, Teresa Calandra con su marido, entre otros.

Adriana Costantini fue otra de las que no se quiso perder el festejo especial de la conductora, así como también Mora Furtado, Teresa Calandra, Teté Coustarot, el diseñador Gino Bogani y el hotelero Gabriel Oliveri.

TODAS LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE MARCELA TINAYRE

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Baby Etchecopar en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mauricio D'Alessandro y Mariana Gallego en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Teresa Calandra en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Nacho Viale y Lucía Pedraza en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Ámbar de Benedictis en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Adriana Costantini en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Mora Furtado en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Teté Coustarot en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Gino Bogani en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Gabriel Oliveri en el cumpleaños de Marcela Tinayre (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.