Así fue el cumpleaños de Marcela Tinayre con Mirtha Legrand, Ámbar de Benedictis, Nacho Viale y más famosos
La conductora fue la protagonista de una velada que reunió a muchas figuras del espectáculo. ¡Mirá las fotos!
Marcela Tinayre cumplió 75 años y lo celebró el último viernes en la noche de Halloween rodeada de sus familiares y amigos íntimos en su casa de Barrio Parque.
Además de Mirtha Legrand, Ámbar de Benedictis y Nacho Viale con su novia Lucía Pedraza también dijeron presente Mauricio D’Alessandro y Mariana Gallego, Baby Etchecopar, Teresa Calandra con su marido, entre otros.
Adriana Costantini fue otra de las que no se quiso perder el festejo especial de la conductora, así como también Mora Furtado, Teresa Calandra, Teté Coustarot, el diseñador Gino Bogani y el hotelero Gabriel Oliveri.