Marcela Tinayre volvió a demostrar su sentido del humor y su vínculo cercano con su madre, Mirtha Legrand, al sumarse a un posteo que circuló masivamente en redes sociales tras las elecciones nacionales del domingo.

La conductora compartió un meme que involucraba directamente a la diva de los almuerzos, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y reavivó el debate en torno a la figura de una de las personalidades más emblemáticas de la televisión argentina.

Durante la jornada electoral, Mirtha Legrand se hizo presente en su centro de votación, como lo ha hecho históricamente, esta vez con una emoción visible al retomar ese acto cívico luego de que en elecciones anteriores su estado de salud la mantuviera al margen.

Su llegada, elegante como de costumbre y acompañada por un discreto equipo, se convirtió rápidamente en tema de conversación. A sus casi 98 años, la presentadora continúa siendo protagonista, no solo en televisión, sino también en la escena pública, donde cada aparición genera comentarios y repercusiones.

Foto: Instagram (@soymarcelatinayre)

EL MEME QUE PUBLICÓ MARCELA TINAYRE

Las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaban su vitalidad y su actitud, comparándolas con el cansancio o el fastidio que muchos usuarios admitían sentir frente al acto electoral.

A partir de esas reacciones, comenzaron a viralizarse memes y chistes que jugaron con la idea de que Mirtha, por su edad, tiene más experiencia vital que varias generaciones juntas.

¿Qué dirá Mirtha Legrand? Marcela Tinayre sorprende con una chicana para la diva | Créditos: Instagram @soymarcelatinayre

En ese contexto, Marcela Tinayre sorprendió al compartir en sus historias un meme que decía: “Antes de votar, pensemos qué país le queremos dejar a Mirtha Legrand”.

El tono —irónico, afectuoso y pícaro— fue celebrado por sus seguidores, quienes lo interpretaron como una muestra del humor y la naturalidad con la que madre e hija suelen manejar la cuestión de la edad, un tema históricamente delicado para la propia Chiqui.