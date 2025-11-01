Empezó el fin de semana y la producción deLa Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para la clásica mesaza de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano de Diego Santilli, quien renovó su banca a diputado tras el triunfo bonaerense de La Libertad Avanza y la actriz Iliana Calabró.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 1 de noviembre del 2025 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa dela Chiquilas periodistas Luciana Geuna, quien actualmente está en las señales deTN y Olga, y Débora Pláger, quien conduce en La Nación+ y en Radio Rivadavia.

MIRTHA LEGRAND A PURO GLAMOUR: LAS FOTOS DEL LOOK DE LA CONDUCTORA EN UNA NOCHE DE TANGO

El último miércoles se estrenó Ellas Son Tango y como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand dijo presente y posó con su glamuroso look para las cámaras de Ciudad en la noche porteña.

El tango de la mano de Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez y Natalia Cociuffo, con la participación especial de Lidia Borda y Walter “Chino” Laborde, fue la excusa perfecta para que la conductora de La Noche de Mirtha asistiera.

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

