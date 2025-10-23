El último miércoles se estrenó Ellas Son Tango y como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand dijo presente y posó con su glamuroso look para las cámaras de Ciudad en la noche porteña.
El tango de la mano de Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez y Natalia Cociuffo, con la participación especial de Lidia Borda y Walter “Chino” Laborde, fue la excusa perfecta para que la conductora de La Noche de Mirtha asistiera.
Otros famosos como Gabriel Corrado y su esposa Constanza, el periodista de espectáculos Marcelo Polino, Patricia Sosa y Oscar Martínez y el chef Ariel Rodríguez Palacios también estuvieron en la apuesta de lujo.
Fotos: Movilpress.