El último miércoles se estrenó Ellas Son Tango y como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand dijo presente y posó con su glamuroso look para las cámaras de Ciudad en la noche porteña.

El tango de la mano de Andrea Ghidone, Marisol Otero, Anita Martínez y Natalia Cociuffo, con la participación especial de Lidia Borda y Walter “Chino” Laborde, fue la excusa perfecta para que la conductora de La Noche de Mirtha asistiera.

Otros famosos como Gabriel Corrado y su esposa Constanza, el periodista de espectáculos Marcelo Polino, Patricia Sosa y Oscar Martínez y el chef Ariel Rodríguez Palacios también estuvieron en la apuesta de lujo.

DE MIRTHA LEGRAND Y PATRICIA SOSA A MARCELO POLINO Y ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS: LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Mirtha Legrand en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Ariel Rodríguez Palacios en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Patricia Sosa y Oscar Martínez en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Marcelo Polino en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Gabriel Corrado y su esposa Constanza en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.