Barbie Vélez vivió una jornada cargada de emoción al celebrar el tercer cumpleaños de su hijo Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez.

La actriz organizó una fiesta temática en su casa donde los dinosaurios fueron los grandes protagonistas y el clima familiar marcó cada instante de la celebración.

Fiel a su estilo, la hija de Nazarena Vélez apostó a un festejo cuidado en cada detalle, pensado especialmente para que el pequeño disfrutara junto a sus seres queridos.

La ambientación transformó el espacio en un verdadero universo jurásico, con globos en tonos verdes, marrones y tierra, figuras gigantes y escenografías que recreaban un entorno selvático.

Barbie Vélez festejó los 3 años de su hijo Salvador: en familia y con ambientación de dinosaurios | Créditos: Instagram @barbiepucheta

ASÍ FUE EL CUMPLEAÑOS DE SALVADOR, HIJO DE BARBIE VÉLEZ

El centro de la escena fue la mesa principal, donde una torta decorada con dinosaurios captó todas las miradas. El candy bar incluyó dulces personalizados y elementos temáticos que reforzaron la estética elegida.

Cada objeto, desde la vajilla hasta los souvenirs, respetó la consigna prehistórica, con mochilas de dinosaurios que contenían libretas y lapiceras como recuerdo para los invitados.

La propuesta no solo estuvo orientada a lo visual, sino también a la diversión. Durante la tarde hubo múltiples juegos y atracciones, entre ellos un tobogán, una pileta de pelotitas y una calesita que despertó el entusiasmo tanto de los más chicos como de los adultos.

Además, un show de animación sumó humor y entretenimiento, logrando que la celebración mantuviera un clima festivo de principio a fin.