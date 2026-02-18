A casi 14 años de la muerte de Fabián Rodríguez, Thiago, el hijo de Nazarena Vélez, habló por primera vez con la prensa sobre la pérdida de su papá, quien se quitó la vida cuando él tenía apenas cuatro años.
En una entrevista con la revista Pronto, el joven abrió su corazón y contó cómo atravesó el duelo siendo tan chico y qué lugar ocupa hoy la figura paterna en su vida.
Thiago fue sincero al contar que recuerda pocos momentos con su papá: “Tenía cuatro años cuando pasó todo. Cada tanto lo vamos a visitar con mi mamá al cementerio. Tres o cuatro veces por año vamos. Vamos para la fecha, que es el 24 de marzo, y después capaz para alguna fecha importante”.
Además, Thiago destacó la contención que siempre recibió de Nazarena en ese proceso. “Mi vieja en ese sentido fue súper flexible y me dijo: ‘Bueno, está bien, tu papá se murió. No te voy a obligar a que vayas todos los días’. Ella siempre me dice: ‘Titi, cuando lo necesites, sabés que estoy yo. Vamos, nos hacemos un huequito. No es que vamos a llorar o nada de eso. Vamos 15 minutos y listo’”.
“Vamos, charlo con él ahí lo que puedo, así sean 15 minutos o 20. Depende del tiempo que yo necesite. Pero sí, lo voy a visitar y no lo voy a dejar de hacer bajo ningún punto de vista. No me acuerdo de él, sinceramente”, compartió el hijo de Nazarena y Fabián.
Sin embargo, Thiago aseguró que a través de relatos y recuerdos construyó una imagen amorosa de su padre. “En base a anécdotas y fotos, sé que era un buen hombre. Y bueno, en el alma lo sigue siendo. Me dio la vida para que yo después lo pueda conocer a El Bocha. ¡Así que imaginate! Creo que todo pasa por algo”, cerró, reflexivo.
En su vida, la figura paterna está representada por la pareja de Nazarena, Santiago Caamaño: “Al Bocha lo considero como un padre, pero nunca le dije papá. Obviamente lo considero como si fuese mi viejo”.
“No es fácil estar con un nene de cuatro años que perdió a su padre y acompañarlo en un proceso tan difícil. Yo estaba en segundo grado y El Bocha me acompañó en toda la primaria y ahora está viviendo conmigo en mi secundaria”, expresó Titi con gratitud.