Desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra haciendo temporada teatral de verano, Nazarena Vélez se mostró muy enamorada de su novio, Santiago Caamaño. En este contexto, se animó a hablar a fondo sobre su vida sexual y dejó boquiabierto al equipo de Poco Correctos durante su última conversación.

“Desde que lo conocí a El Bocha, me hizo mirar con más cariño la parte sexual, divertirme más, relajarme más. Un poco cambié, sigo comiendo las papas fritas, pero me gusta un poco más tener sexo”, sentenció Nazarena que, tiempo atrás, había contado que antes de tener intimidad prefería comer comida chatarra.

Antes de cerrar, reveló cómo fue que nació el amor entre ambos. “Él me encaró a mí, me invitó a tomar unas cervezas y dio en el clavo porque capaz que si me invitaba a tomar un café o un agua mineral le decía que no. Yo no daba un peso por esta relación, pensé que iba a ser una chongueada de verano... Aparte todo tallado en las fotos”, cerró, con picardía y entre risas, sobre su relación de seis años.

NAZARENA VÉLEZ SOSTUVO SU POSTURA SOBRE JEY MAMMON

En ese marco, Nazarena Vélez manifestó que no se presentó a ninguna mediación con Jey Mammon, como así argumentó el actor en Socios del Espectáculo, porque no recibió ninguna notificación.

“A mí no me llegó absolutamente nada a mi casa. Si no lo hubiese llamado a Beccar Varela (abogado)”, explicó Vélez.

Acto seguido, y cerrando el delicado tema, Nazarena sostuvo su pensamiento sobre la delicada denuncia que recibió Jey Mammon de parte de Lucas Benvenuto.

“No tengo nada personal con él, pero sigo pensando que no está bien la relación de un menor con un adulto”, señaló.

“Lo entiendo, pero esto me pasaría con mi hermano o con mi hijo, que estaría completamente en desacuerdo. Entiendo que le haya dolido por la amistad que teníamos. Esto me tiene tan consternada que no me lo quiero cruzar, pero le deseo lo mejor”, finalizó Nazarena en Poco correctos.