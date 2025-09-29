Barbie Vélez conmovió a sus seguidores al mostrar cómo llegó a su hogar Bondiolita, la perrita que adoptó tras un emotivo momento en el programa de streaming Bondi Live.

La actriz, hija de Nazarena Vélez, vivió en vivo la experiencia de encontrarse con el animal rescatado, lo que derivó en una decisión espontánea que quedó registrada ante miles de espectadores.

Durante la transmisión, organizada para promover la adopción responsable de mascotas, Barbie se mostró conmovida frente a la mirada tierna de la perrita y no dudó en confesar: “Chicos, ¿qué hago? Me la llevo”. Su madre, Nazarena, apoyó la decisión y, con humor, lanzó: “Puede que te desaloje”, en referencia a Lucas Rodríguez, esposo de Barbie.

El primer día de Bondiolita en su nuevo hogar fue tan tierno como caótico. La actriz compartió en Instagram el instante en que salió del refugio con la perra en brazos, la besó en el auto y la presentó a sus hijos y a Darwin, el otro perro de la familia. Aunque su marido había mostrado dudas, rápidamente se lo vio integrándose al proceso y hasta presentando al nuevo miembro de la casa con paciencia y cariño. “El que no estaba seguro”, ironizó Barbie.

LA EMOCIÓN DE SALVADOR, EL HIJO DE BARBIE VÉLEZ

Los más pequeños de la casa, en especial Salvador, reaccionaron con entusiasmo: la alzaban, querían darle de comer y jugar con ella, mientras Bondiolita corría por el living esquivando dinosaurios de juguete y saltando al sillón.

La actriz también relató la historia detrás de la perrita: había sido encontrada en una caja junto a sus hermanitos, y gracias al trabajo de la organización Patitas a Salvo y de Lore, quien le dio tránsito, ahora encontró un hogar definitivo.

En redes sociales, Vélez resumió sus sentimientos con un posteo cargado de ternura: “Bondiolita llegó a casa. La encontraron en una caja en la calle y hoy tiene una familia. Yo, enamorada”.