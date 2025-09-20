Barbie Vélez disfrutó de unos días de vacaciones en familia en México y publicó un carrusel lleno de ternura y un sentido mensaje.

En el posteo que hizo la actriz, modelo y empresaria se pudo ver el amor familiar, con especial foco en su hijo Salvador y su pareja Lucas Rodríguez.

Fueron 12 instantáneas las compartidas por Barbie, para todos los gustos y dándole protagonismo a cada integrante de la familia.

Barbie Vélez pasó sus vacaciones en familia: las fotos | Créditos: Instagram @barbiepucheta

BARBIE VÉLEZ: SUS VACACIONES EN FOTOS

El posteo de la actriz tuvo un texto para explicar cada imagen y así fue que expresó sus sentimientos en palabras.

“Y ahora sí, las más lindas.

1. Con mi bebito hermoso, merendando las sobras del desayuno.

2. Mi contención.

3. Un bebé muy canchero, usando la nueva colección de mami.

Barbie Vélez pasó sus vacaciones en familia: las fotos | Créditos: Instagram @barbiepucheta

4. Decirle abuela me queda cortísimo.

5. El otro día una chica me comentó: “Las verdaderas migajeras somos las hermanas de varones”. Nunca leí algo tan real.

6. Ellos. Los veo como aman a mi hijo, y me desarmo de amor.

7. Yo, pues ascendente en Leo.

Barbie Vélez pasó sus vacaciones en familia: las fotos | Créditos: Instagram @barbiepucheta

8. Mi fruta preferida, que no volveré a comer hasta que vuelva.

9. Les dije que era mi contención, y en esta foto lo vi reflejado.

10. Son TAN buenos tíos, que me da ganas de llorar del amor.

11. Con Rodri, tipazo.

12. Con este equipo a todos lados, siempre”.