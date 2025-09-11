Esta semana, Nazarena y Barbie Vélez fueron las invitadas de lujo de Santi Maratea en Trato Hecho Famosos.

Madre e hija jugaron con los maletines con la ilusión de llevarse el premio máximo de 20 millones de pesos, pero rápidamente esa expectativa quedó en el camino.

A medida que los maletines con cifras más altas iban quedando fuera, las actrices fueron ajustando sus expectativas.

Foto: captura de pantalla de América, Trato Hecho Famosos.

Cuánto dinero ganaron Nazarena y Barbie Vélez en Trato Hecho Famosos

“Se van pobres, pero con dignidad. No hay trato, entonces”, les dijo Maratea en los minutos finales del programa, tras perder los maletines de mayor monto.

Con la única opción de quedarse con 100 mil pesos o 2 millones, Nazarena comentó: “Si hay 100 mil pesos llenamos el tanque del auto. Llenalo vos, Barbie”.

A lo que su hija respondió: “No, vamos 50 y 50. Si hay 2 millones, es un palo y un palo para cada una”.

Finalmente, Santiago Maratea abrió el maletín 18 y reveló que contenía 2 millones de pesos.

“¡Qué bien! Nos vamos a Mar del Plata”, celebró Nazarena, cerrando un buen trato pese a no llevarse los tan deseados 20 millones.

