Luis Zerda, conocido por su participación en Cuestión de peso, atraviesa un delicado momento junto a su esposa, Noelia Báez. A través de sus redes sociales, pidió cadenas de oración por su pareja, quien permanece internada y deberá someterse a una nueva intervención debido a las complicaciones que sufrió después de una cirugía bariátrica.
Desde su cuenta de Instagram, Luis compartió una foto de Noelia desde el hospital y habló de su cuadro de salud: “Hoy le pido a todos que pongamos a Noelia en una cadena de oración. Está atravesando un momento complicado de salud y necesita mucha fuerza y fe”.
Además, contó que actualmente se encuentra sin trabajo y solicitó ayuda económica para poder afrontar los gastos mientras acompaña a su esposa: “En medio de esto me encuentro sin trabajo. Empecé hace poco un nuevo proyecto, que todavía está arrancando y no me está dando ingresos. Cualquier granito de arena nos ayuda a seguir adelante. Si pueden acompañarnos, infinitas gracias. Y si no, con que nos tengan en sus oraciones y buenos pensamientos, nos alcanza”.
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QUÉ LE PASÓ A NOELIA BÁEZ, LA ESPOSA DE LUISITO DE CUESTIÓN DE PESO
Noelia Báez se realizó una cirugía bariátrica en el Hospital Posadas hace aproximadamente un año con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, después del procedimiento comenzó a presentar distintas complicaciones que derivaron en un cuadro de desnutrición y la llevaron a permanecer internada durante varios meses.
Ahora, los médicos evalúan revertir la cirugía y devolver el estómago a su anatomía original. Luis reconoció que la situación genera mucha preocupación porque, según explicó, no existe certeza de que la nueva operación consiga solucionar el problema.
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