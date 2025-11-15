Al igual que su hermana, Wanda Nara, que en los últimos meses sorprendió mostrando sus múltiples propiedades, Zaira Nara también decidió invertir en ladrillos y ampliar su hogar en Nordelta, donde vive junto a sus hijos Malaika y Viggo.

En una reciente entrevista en el streaming Olga, la conductora y modelo contó que compró la casa de su vecino con un objetivo muy particular: transformar ese espacio en su nuevo estudio, camarín y vestidor. “Estoy haciendo un gran vestidor en una casa al lado de la mía”, reveló, dejando a todos sus compañeros sorprendidos.

UN PROYECTO PERSONAL AL ESTILO ZAIRA

Zaira explicó que la idea surgió por necesidad, ya que gran parte de su trabajo lo realiza desde su hogar. “Trabajo el 90 por ciento desde mi casa, haciendo contenidos, reuniones o trabajando con mis marcas”, detalló.

Foto: Captura (Ciudad Magazine)

Por eso, buscaba un espacio que le permitiera separar su vida familiar del mundo laboral: “Mi casa es mi casa… y de repente se está haciendo un guiso de lentejas y yo estoy grabando un video de no sé qué. Por suerte, la casa de al lado, que siempre quise comprar, se liberó, y las voy a unir”, contó entre risas.

El nuevo anexo servirá como un estudio multifuncional donde podrá desarrollar su faceta de empresaria y creadora de contenido sin alterar la dinámica familiar. “Va a ser como mi estudio, camarín y vestidor”, agregó, dejando en claro que será un espacio diseñado a su medida.