La noche porteña se vistió de fiesta en el marco del nuevo emprendimiento de Pampita, quien estuvo acompañada por su pareja, Martín Pepa, y un grupo de amigas famosas que posaron para las cámaras de Ciudad con sus looks tendencia de cara a las fiestas.

El encuentro, que reunió a varias figuras del espectáculo, se convirtió en una verdadera pasarela de moda y estilo. Sofía Zámolo, Barby Franco, Floppy Tesouro y Barbie Simons eligieron el blanco total para sus looks, marcando tendencia y aportando frescura a la velada.

Martín Pepa acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue Zaira Nara, que rompió con el dress code y apostó a un outfit súper canchero completamente negro, destacándose entre el resto y captando todas las miradas. Desde Ciudad te mostramos cada momento, desde las risas y charlas entre amigas hasta los detalles de los looks elegidos para la ocasión.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Martín Pepa acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Martín Pepa acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Martín Pepa acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Zaira Nara acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Zaira Nara, Sofía Zámolo y Floppy Tesouro acompañaron a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Barby Franco, Zaira Nara, Sofía Zámolo, Barbie Simons y Floppy Tesouro acompañaron a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Sofía Zámolo acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Zaira Nara acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Barbie Simons acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Floppy Tesouro acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Barby Franco acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress