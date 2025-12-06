De Pampita y Martín Pepa a Zaira Nara, Barby Franco y Sofía Zámolo: los looks tendencia de cara a las fiestas
Encuentros, risas y glamour, las celebridades apuestan al blanco y al negro en la previa de las fiestas.
La noche porteña se vistió de fiesta en el marco del nuevo emprendimiento de Pampita, quien estuvo acompañada por su pareja, Martín Pepa, y un grupo de amigas famosas que posaron para las cámaras de Ciudad con sus looks tendencia de cara a las fiestas.
El encuentro, que reunió a varias figuras del espectáculo, se convirtió en una verdadera pasarela de moda y estilo. Sofía Zámolo, Barby Franco, Floppy Tesouro y Barbie Simons eligieron el blanco total para sus looks, marcando tendencia y aportando frescura a la velada.
Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue Zaira Nara, que rompió con el dress code y apostó a un outfit súper canchero completamente negro, destacándose entre el resto y captando todas las miradas. Desde Ciudad te mostramos cada momento, desde las risas y charlas entre amigas hasta los detalles de los looks elegidos para la ocasión.