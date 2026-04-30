Juliana Awada mostró su oficina, un espacio de trabajo donde predominan el minimalismo, los materiales nobles y una fuerte conexión con lo natural.
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El lugar apuesta por una ambientación serena, ordenada y luminosa.
Uno de los aspectos más llamativos del espacio de Juliana Awada es la paleta cromática. Blancos, beige y tonos neutros con la luz natural como protagonista absoluta. Los amplios ventanales potencian la sensación de amplitud.
ASÍ ES LA OFICINA DE JULIANA AWADA
El escritorio, de líneas simples y diseño funcional, ocupa un lugar central dentro del ambiente. Detrás, una biblioteca empotrada reúne libros y revistas vinculados al diseño y la moda.
Las flores frescas aparecen como un sello personal. Ramos cuidadosamente elegidos, velas aromáticas y pequeños objetos decorativos.