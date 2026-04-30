Juliana Awada mostró su oficina, un espacio de trabajo donde predominan el minimalismo, los materiales nobles y una fuerte conexión con lo natural.

El lugar apuesta por una ambientación serena, ordenada y luminosa.

Uno de los aspectos más llamativos del espacio de Juliana Awada es la paleta cromática. Blancos, beige y tonos neutros con la luz natural como protagonista absoluta. Los amplios ventanales potencian la sensación de amplitud.

Así es la oficina de Juliana Awada: estética inspiradora, velas, flores y minimalismo | Créditos: Instagram @juliana.awada

ASÍ ES LA OFICINA DE JULIANA AWADA

El escritorio, de líneas simples y diseño funcional, ocupa un lugar central dentro del ambiente. Detrás, una biblioteca empotrada reúne libros y revistas vinculados al diseño y la moda.

Así es la oficina de Juliana Awada: estética inspiradora, velas, flores y minimalismo | Créditos: Instagram @juliana.awada

Las flores frescas aparecen como un sello personal. Ramos cuidadosamente elegidos, velas aromáticas y pequeños objetos decorativos.