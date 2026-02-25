Rodrigo Lussich lanzó un rumor explosivo en Intrusos que generó revuelo tanto en la Argentina como en España. Según el conductor, Juliana Awada, exprimera dama y exesposa de Mauricio Macri, estaría vinculada sentimentalmente al Rey Felipe VI de España.

“Estamos hablando de que hay un rumor en la alta sociedad argentina, en el círculo rojo dicen que Macri está nervioso y quiere novia porque ella lo dejó por el Rey”, dijo Lussich en diálogo con el programa de eltrece.

Juliana Awada, Mauricio Macri, el Rey Felipe y la Reina Letizia de España (Foto: captura de eltrece).

Luego, aclaró y no dudó en sostener el trascendido: “Es un chisme, andá conseguir tres fuentes que te lo confirme, andá a llamar al Rey para chequear o a Juliana que no contesta el teléfono, ¿quién te va a chequear eso? Sostengo lo que dije, que hay un rumor instalado en el círculo rojo, en Argentina, que dice eso”.

QUÉ SE DICE EN ESPAÑA DE LA RELACIÓN DE LETIZIA Y EL REY FELIPE

El periodista español Roberto Antolín habló en Puro Show sobre los trascendidos de romance entre el Rey Felipe VI y Juliana Awada: “Siempre ha circulado que el rey se quiere divorciar de Letizia y que ella no quiere. Pero a día de hoy nada se ha confirmado”.

“Comparado con sus hermanas, el Rey Felipe es el que tiene el carácter más a fin a doña Sofía, su madre, no tiene nada que ver con su padre; si la noticia hubiera sido sobre su padre Rodrigo Lussich le hubiera dado en la diana, pero Felipe es muy prudente, siempre tiene un segundo plano con respecto a Letizia a pesar de que ella no tiene sangre azul”, explicó el comunicador.

El periodista español Roberto Antolín habló del supuesto romance entre Juliana Awada y el rey Felipe de España (Foto: captura de eltrece).

“¿Podría tener algo el Rey Felipe VI con Juliana?“, repreguntó Matías Vázquez y entonces el colega fue cotundente: “No se atrevería porque Letizia lo echa de casa, obvio que se puede fijar, es una mujer guapa, pero olvidate, la que lleva la sartén por el mango es la Reina, se puede fijar todo lo que quiera pero no va a hacer absolutamente nada”.

CLAVES DEL ENCUENTRO: FELIPE VI Y JULIANA AWADA

¿Qué ocurrió realmente entre el Rey Felipe VI y Juliana Awada?

Durante las visitas oficiales, la relación se destacó por una marcada cordialidad y sintonía personal. Más allá del protocolo, los gestos de complicidad entre el monarca y la ex Primera Dama argentina fueron interpretados por la prensa internacional como una muestra de la excelente relación diplomática entre ambos países.

¿Existió algún desplante o ruptura del protocolo?

No. Al contrario de los rumores que suelen circular en redes, ambos mantuvieron una conducta impecable. Lo que llamó la atención fue la naturalidad de Awada, quien logró equilibrar la etiqueta real con su estilo propio, evitando la rigidez excesiva que suele caracterizar estos eventos.

¿Cómo fue el duelo de estilos con la Reina Letizia?

Fue uno de los momentos más comentados en la moda internacional. Juliana Awada y la Reina Letizia coincidieron en elecciones estéticas similares (colores nude, cortes sobrios y elegancia minimalista), lo que generó un “efecto espejo” que potenciaba la imagen de sofisticación de la comitiva argentina frente a la corona española.

¿Cuál es la importancia de este vínculo para la diplomacia?

El buen entendimiento entre el Jefe de Estado español y la figura de Awada ayudó a proyectar una imagen de estabilidad y cercanía. Este tipo de “soft power” o diplomacia blanda es fundamental para aceitar acuerdos bilaterales y fortalecer la presencia de Argentina en el escenario europeo.

El origen del rumor

Cabe destacar que esta versión comenzó a cobrar fuerza en el ecosistema mediático argentino luego de que el periodista Rodrigo Lussich lanzara la información de manera exclusiva. Como suele suceder con sus “bombas” informativas, el rumor no tardó en escalar y generar repercusiones en todos los portales de espectáculos del país y el exterior.