Soda Stereo acaba de alcanzar un reconocimiento que consolida su lugar en la historia grande de la música mundial. El trío argentino integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti fue incluido en la lista de las 50 mejores bandas de todos los tiempos, elaborada por el sitio especializado Global Statistics, un ranking dominado casi en su totalidad por leyendas del rock anglosajón.

La banda argentina se ubicó en el puesto 44, en una nómina encabezada por The Beatles, seguidos por The Rolling Stones y Led Zeppelin. La selección reúne a nombres míticos como Pink Floyd, Queen, Nirvana, Metallica, The Doors y The Ramones, y deja a Soda Stereo como el único exponente del rock en español dentro del listado. Entre las pocas excepciones no británicas o estadounidenses aparecen AC/DC (Australia), U2 (Irlanda) y Rush (Canadá).

Soda Stereo. Foto: prensa

EL LOGRÓ DE SODA STEREO

Fundada en 1982, Soda Stereo no solo marcó un antes y un después en el rock latinoamericano, sino que logró algo que parecía imposible en su época: llevar el rock en español a escenarios internacionales con una propuesta artística sólida, innovadora y profundamente identitaria. A lo largo de 15 años de carrera, la banda llenó estadios en Latinoamérica y España, influyó a generaciones enteras de músicos y creó himnos que hoy son parte del ADN cultural de la región, como “De Música Ligera”, “Persiana Americana” y “En la Ciudad de la Furia”.

Este reconocimiento internacional llega, además, en un momento especialmente emotivo. En la antesala de Soda Stereo Ecos, la gira prevista entre marzo y septiembre de 2026, el legado del grupo vuelve a ponerse en primer plano. El tour comenzará en Buenos Aires y recorrerá Chile, México, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia y España, en un homenaje vivo a una obra que sigue creciendo con el paso del tiempo. “El tour será una oportunidad para reconectar con nuestros fans y celebrar todo lo que logramos juntos”, expresaron Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes continúan honrando la memoria de Cerati, fallecido en 2014.

Más allá de los rankings, la presencia de Soda Stereo entre las mejores bandas de la historia confirma algo que el público sabe desde hace décadas: su música trascendió idiomas, fronteras y modas. La combinación de experimentación sonora, letras poéticas, una estética vanguardista y una conexión emocional única con su audiencia convirtió a la banda en un fenómeno cultural global.