Es tan grande el fandom de Soda Stereo en el mundo que este viernes Sobredosis de Soda festejará sus 20 años como banda tributo, y lo hará con todo en el Gan Rex.

Integrada en su formación actual con Mariano Albergoli, como creador y lider junto a Ezequiel Pérez Casas y Julio Di Liscia, el grupo vuelve a dar un mega recital en Buenos Aires en el marco de su Stereo Tour 2025.

Feliz por el significativo aniversario, el artista que además de tener un parecido físico innato a Gustavo Cerati, es un fiel intérprete e su voz, sus poesías y tempos, tuvo una charla con Ciudad.

Mariano Albergoli de Sobredosis de Soda. (Foto: @sobredosisdesoda)

-Celebrás 20 año con la banda tributo, ¿crees que hay para largo?

-Siempre sostengo que mientras haya disfrute en interpretar cada canción, esto tendrá vida. En el momento que se convierta en un piloto automático donde no conectemos, ahí será el final. Por ahora, es algo muy lejano. En estos últimos años hemos realizado más de 80 conciertos anuales, y en todos toqué De Música Ligera con la misma pasión que la primera vez que tocamos allá en 2005.

-¿En algún momento se te pasó por la cabeza renovar el repertorio con canciones de otros grupos que también admiren?

-No. Este es un universo creado alrededor de la música de Soda y Gustavo. Hemos hecho hasta un especial de Colores Santos, el disco que hizo a dúo Cerati con Melero o especiales con toda la carrera solista suya. Creo que ya sería salir de un clímax muy lindo. Lo máximo que nos hemos permitido fue hacer temas de Virus cuando tocaron de invitados Daniel Sbarra y Marcelo Moura.

Sobredosis de Soda. (Foto: @sobredosisdesoda)

-Si no era Gustavo Cerati, al cual te parecés muchísimo ¿a que otro cantante habrías emulado?

-A ninguno. Esta historia comienza al revés de lo que el imaginario colectivo supone: no es que me levanté y dije “tengo que hacer un tributo a Soda porque vamos a hacer giras mundiales”. Cerati me salia inconscientemente,

-¿Como sería?

-Mucho tiempo previo al comienzo de Sobredosis de Soda, al cantar canciones mías, el color de mi voz y haber aprendido a cantar sobre las canciones de Soda, aparecia ese parecido que nos trajo hasta donde estamos hoy. Tuve que aprender técnica vocal y entrenar más vocalizando, pero el estilo y las formas, ya los sabía de memoria.

Mariano Albergoli junto a Ezequiel Pérez Casas y Julio Di Liscia de Sobredosis de Soda. (Foto: @sobredosisdesoda)

-El año pasado en el Luna sorprendieron con Natalie Pérez. ¿Preparan algún artista invitado fuerte para el Rex?

Es el deseo nuestro pero por el momento no te puedo confirmar a nadie. La inminencia del festival del Quilmes Rock tiene a muchos artistas ocupados con sus propios compromisos. Pero hasta último momento, no pierdo las esperanzas. De hecho, la hermosa Natalí en el Luna del 2024 recién pudo confirmarse con menos de una semana de anticipación, y vino con unas ganas tremendas, super divertida y con una humildad destacable.

-Para el público quizá sean siempre las mismas canciones y que deberían sacar de memoria, ¿pero cuántas horas las ensayan para un recital como el que van a dar?

Le dedicamos un buen tiempo, pero sobre todo en estos shows donde entran bastantes canciones lados B o menos tocadas por Soda durante su carrera, le dedicamos mucho tiempo a esas, que al no sonar en todas las giras, hay que elevarlas hasta la calidad de ejecución de las habituales. Incluso para este Gran Rex, hay una canción que jamás hicimos. De vez en cuando es como volver al 2005 donde todo era muchas horas de ensamble

Mariano Albergoli de Sobredosis de Soda. (Foto: @sobredosisdesoda)

-¿Te pasó de olvidarte de alguna letra en el escenario?

-Por suerte, casi nunca. Lamentablemente mi memoria no es buena para esas cosas, pero hay letras como la de Texturas que tiene palabras fonéticamente confundibles como “figuras-texturas” y a veces las enriedo. El problema lo tienen los chicos que hacen los coros, que los dejo de garpe, ja.

-Después de una buena gira por Europa y casi agotar el Rex ¿cuál es el próximo sueño por alcanzar como banda? Un Quilmes, ser teloneros de..., Que los vaya a ver X...

-Tengo una larga lista aun. Si nos vamos a permitir soñar sobre todo. Porque hay algunos que son terrenalmente imposibles, como que toquen Charly Alberti o Zeta Bosio con nosotros, que sería lo máximo. Pero tengo un poder de deseo grande. Así como llegó tocar en Londres o New York, quien te dice. Tocar con los Soda, telonear a Muse, compartir escenario con Fito Paez, Pedro Aznar, Ricardo Mollo... ¿Sigo? Ja.