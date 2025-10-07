



El regreso más esperado del rock en español ya es un fenómeno imparable: Soda Stereo agotó 5 funciones en el Movistar Arena en tiempo récord y acaba de anunciar una nueva fecha para el 14 de agosto de 2026. Las entradas ya están disponibles a través de la página de Movistar Arena.

La fiebre por Soda Stereo no se detiene

Apenas comenzó la segunda jornada de venta, las entradas volaron en menos de una hora, dejando en claro que el entusiasmo del público está más vivo que nunca. Las redes sociales explotaron con mensajes de fans pidiendo nuevas fechas, y la banda respondió: ¡Hay nueva función disponible!

Con cada fecha agotada, el furor crece. Soda Stereo vuelve a los escenarios con una convocatoria masiva, reuniendo a seguidores de todas las edades, desde quienes los vieron en vivo en los ’80 y ’90, hasta nuevas generaciones que crecieron con su música.

Gira internacional en camino: ¡atención Chile, Perú, Colombia, México, EE.UU. y España!

El fenómeno no es solo local: el impacto del regreso de Soda Stereo resuena a nivel internacional. Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España son algunos de los países donde ya se especula con la llegada del tour.

La gira promete ser una de las más importantes de 2026, con expectativa global y entradas agotadas en cada anuncio.

Soda Stereo: una leyenda que sigue haciendo historia

Soda Stereo no solo fue una de las bandas más influyentes del continente: sigue marcando la historia del rock latinoamericano. Con Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio en el corazón del proyecto, el grupo ha logrado lo que pocas bandas pueden: trascender generaciones y fronteras, reinventándose sin perder su esencia.

Este regreso es mucho más que un show: es un acontecimiento cultural, emocional y musical que conecta décadas de historia con una actualidad vibrante.

Nueva función:

14 de agosto de 2026

📍 Movistar Arena, Buenos Aires

🎟️ Entradas ya disponibles en el portal de Movistar Arena