Antonela Roccuzzo volvió a conquistar a sus fanáticos en redes sociales. Esta vez lo hizo desde su flamante cuenta de TikTok, donde publicó un video celebrando el triunfo de la Selección argentina que le permitió meterse en la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Con un formato selfie y mostrando parte del interior de su casa como escenario, la rosarina apareció bailando al ritmo de “La cumbia de los trapos”, el clásico de Yerba Brava que se convirtió en uno de los himnos futboleros más populares entre los hinchas argentinos.

Durante el video, Antonela luce un buzo blanco con la palabra “Argentina” estampada en el centro y completa el look con un delicado collar con una cruz colgante, uno de los accesorios que suele acompañarla en sus apariciones públicas.

Antonela Roccuzzo festejó en sus redes el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra (Foto: captura TikTok).

El momento que más llamó la atención llegó cuando la canción dice “Al equipo que tiene más aguante”. Justo en esa parte, Antonela se agarra el frente del buzo señalando la inscripción “Argentina”, dejando en claro que el mensaje estaba dedicado a la Selección campeona de la semifinal frente a Inglaterra.

ANTONELA ROCCUZZO DISFRUTA EL GRAN PRESENTE DE LA SCALONETA

Desde el inicio del MUNDIAL™, Antonela se convirtió en una de las figuras más activas entre las mujeres de la Scaloneta. Entre fotos desde el estadio, publicaciones alentando a Lionel Messi y ahora este video en TikTok, volvió a demostrar que vive cada partido con la misma pasión que los hinchas.

Mientras la Selección ya piensa en la gran final frente a España, la esposa de Messi volvió a dejar en claro que, además de ser una de las grandes referentes de estilo del plantel, también es una de las primeras en sumarse a los festejos albicelestes desde las redes sociales.

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