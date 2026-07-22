En medio del intenso debate que se instaló tras la final del Mundial 2026, Moria Casán opinó sobre las críticas que comenzaron a circular contra la Selección argentina y Lionel Messi, además de las teorías que hablan de una supuesta campaña en contra del equipo nacional.

“Estamos en modo resaca emocional. Terminó el Mundial y ahora parece que todo está inundado de conspiraciones”, expresó al comenzar el debate.

MORIA CASÁN DEFENDIÓ A LA ARGENTINA Y DESTACÓ SU IDENTIDAD

“Lo único que puedo decir es que la Argentina es maravillosa. No sé si la palabra es ‘envidia’, pero somos un país único”, sostuvo.

En ese contexto, recordó los fuertes lazos históricos con España y destacó el carácter multicultural del país. “Somos hijos de los españoles y de tantos inmigrantes que hicieron grande a la Argentina. Es un país maravilloso que recibió gente de todas partes del mundo”, señaló.

Luego enumeró algunos de los logros que, según ella, distinguen al país: “Tuvimos un Papa, una reina, los mejores jugadores del mundo, fuimos campeones del mundo. ¿Qué más nos pueden pedir?”.

SU SORPRESA POR LAS CRÍTICAS A LIONEL MESSI

Uno de los puntos que más llamó la atención de Moria fue el cambio de opinión que, según ella, se produjo alrededor de Lionel Messi apenas terminó el Mundial.

“Durante 45 días fue el ídolo absoluto. Estaba en todos lados, era amado por todo el mundo, y ahora parece que no sirve más. Es muy loco lo que está pasando”, comentó.

Credito: eltrece

Para la conductora, las redes sociales amplificaron un clima de confrontación que no refleja necesariamente el sentimiento general. “Se armó una narrativa donde todo parece una conspiración. Creo que también tiene que ver con el vacío que dejó el final del Mundial”, analizó.

“AMAMOS A NUESTRO PAÍS”

Moria también reflexionó sobre el fuerte sentido de pertenencia de los argentinos y admitió que, en ocasiones, esa forma de expresar el orgullo nacional puede ser interpretada como arrogancia.

“Somos muy orgullosos de nuestro país. Tal vez algunos nos ven arrogantes, pero también forma parte de nuestra personalidad”, afirmó.

En el mismo debate, Federico Seeber destacó que ese sentimiento de identidad no se observa con la misma intensidad en otros países, mientras que Fernanda Callejón comparó la manera en que distintas selecciones celebran los triunfos y cuestionó los episodios de violencia, como la quema de camisetas.

Antes de cerrar el tema, Moria resumió el fenómeno con una frase que sintetizó su postura: “Es un mix. Es una resaca emocional. Ahora hay que acomodarse y seguir adelante”.