Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico viven en la ciudad francesa de Lyon. A través de un video que la empresaria compartió en sus redes sociales, quedó a la vista la casa ubicada frente a un espejo de agua.
La vivienda se destaca por sus ventanales de piso a techo. Los materiales predominantes son la madera, la piedra y el vidrio, combinados en una paleta de colores neutros que va del blanco al beige, pasando por distintos tonos de gris.
UN BALCÓN CON VISTA AL LAGO Y A LA CIUDAD
Uno de los rincones más comentados de la propiedad es el balcón principal, desde donde se puede apreciar tanto el lago como el perfil de la ciudad de Lyon. Las barandas son completamente de vidrio, un detalle que evita cualquier obstáculo visual y potencia la sensación de amplitud.
El mobiliario de exterior sigue una línea minimalista, con colores neutros que no le quitan protagonismo al entorno natural.
El techo, revestido en madera, suma calidez a un espacio que combina líneas rectas y modernas con una atmósfera cálida y acogedora.
ASÍ VIVEN CARO CALVAGNI Y NICOLÁS TAGLIAFICO EN FRANCIA
Dentro de la casa, la decoración apuesta por un mix entre lo clásico y lo actual.
En ese entorno, la pareja disfruta además de la compañía de sus dos bulldogs franceses.
En la planta baja, un patio exterior con baldosas de gran formato conecta la casa con el lago.