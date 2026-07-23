Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico viven en la ciudad francesa de Lyon. A través de un video que la empresaria compartió en sus redes sociales, quedó a la vista la casa ubicada frente a un espejo de agua.

La vivienda se destaca por sus ventanales de piso a techo. Los materiales predominantes son la madera, la piedra y el vidrio, combinados en una paleta de colores neutros que va del blanco al beige, pasando por distintos tonos de gris.

UN BALCÓN CON VISTA AL LAGO Y A LA CIUDAD

Uno de los rincones más comentados de la propiedad es el balcón principal, desde donde se puede apreciar tanto el lago como el perfil de la ciudad de Lyon. Las barandas son completamente de vidrio, un detalle que evita cualquier obstáculo visual y potencia la sensación de amplitud.

La pareja disfruta de las vistas al lago que rodea la propiedad. Fuente: Instagram.

El mobiliario de exterior sigue una línea minimalista, con colores neutros que no le quitan protagonismo al entorno natural.

Desde el balcón de la vivienda se puede apreciar tanto el curso de agua como el perfil de la ciudad francesa. Fuente: Instagram.

El techo, revestido en madera, suma calidez a un espacio que combina líneas rectas y modernas con una atmósfera cálida y acogedora.

ASÍ VIVEN CARO CALVAGNI Y NICOLÁS TAGLIAFICO EN FRANCIA

Dentro de la casa, la decoración apuesta por un mix entre lo clásico y lo actual.

El futbolista compartió un momento de ternura con una de sus mascotas en su vivienda de Francia. Fuente: Instagram.

En ese entorno, la pareja disfruta además de la compañía de sus dos bulldogs franceses.

La pareja posó en el amplio living de la vivienda, con sillones color crudo, un ventanal al jardín y una chimenea de diseño moderno de fondo. Fuente: Instagram.

En la planta baja, un patio exterior con baldosas de gran formato conecta la casa con el lago.