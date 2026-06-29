El escándalo entre Flor Peña y Luzu TV sigue sumando capítulos. Esta vez fue Fernando Burlando quien rompió el silencio y confirmó que la actriz está en condiciones de iniciar acciones legales contra el canal tras su desvinculación.

Invitado a La Noche de Mirtha, el reconocido abogado fue contundente al referirse al conflicto: "Está en condiciones de hacerle juicio a Luzu TV. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad respecto de esa decisión, después de la triste noticia que dio, que fue un gran error de su parte y lo reconoció inmediatamente“, comenzó diciendo.

Burlando también contó cómo vivió Flor las horas posteriores a la falsa información que dio durante el programa y que terminó desatando la polémica: "Llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. Flor estaba muy angustiada. No podía esbozar una palabra, lo único que hacía era llorar, llorar y llorar“, relató.

Foto: Captura (eltrece)

A pesar de reconocer el error de la conductora, el abogado cuestionó la decisión que tomó el canal: "Fue un grave error, pero la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada“, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el letrado aseguró que la salida de Flor Peña no fue una decisión consensuada, sino una determinación unilateral: "Florencia es una gran artista, es una persona de bien. Fue un lamentable error y había un contrato firmado, con ciertas condiciones, pero en este caso le dijeron: ‘No vengas más’“, sostuvo.

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Además, aclaró que la actriz no era la responsable de la producción del ciclo y que, por ese motivo, tampoco podía verificar la información que salió al aire: "La productora no era de ella, era del canal. Ni siquiera pudo controlar o chequear esa información. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo“, explicó.

Sobre las versiones que indican que Flor Peña reclamaría una importante suma de dinero, Mirtha le consultó directamente si esa posibilidad era real. Sin revelar cifras, Burlando cerró: "Florencia es una figura grande. Cobraba muy bien y el reclamo tiene que ver con los beneficios que tenía. Aún está sin evaluar el daño que esto le provocó. Ella no está bien hoy“.

Fernando Burlando: “Flor está en condiciones de hacerle juicio a Luzu TV. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad respecto de esa decisión”.

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MARLEY ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ DE QUÉ LADO ESTÁ ENTRE FLOR PEÑA Y NICO OCCHIATO TRAS EL ESCÁNDALO

En medio de la fuerte repercusión que generó la salide de Florencia Peña del programa que conducía por Luzu TV, cuyo dueño es Nico Occhiato, Marley fue consultado sobre la polémica y no esquivó el tema. En una nota con PrimiciasYa, el conductor dejó en claro cuál es su postura y aseguró que el conflicto tomó una dimensión mucho mayor de la que realmente tiene.

"Todo tiene solución. Es demasiado barullo que hacen en la tele nada más. Estamos todos hablando y estamos todos bien. Está todo bien“, afirmó Marley, intentando bajarle el tono a la controversia.

Sin embargo, reconoció que existen conversaciones para intentar resolver la situación: "Estamos hablando, pero vamos a ver cómo se resuelve. Con Florencia tengo la mejor relación, con Nico también. Esto es una exageración televisiva“, sostuvo, convencido de que la pelea fue amplificada por la exposición mediática.

Marley (Foto: Movilpress)

Cuando el cronista le preguntó directamente si tomaba partido por alguno de los protagonistas, Marley -que estaba al frente del streaming El Show del Verano con Florencia- respondió con sinceridad, aunque dejó entrever su afecto por la actriz: "Yo soy neutro. Obviamente, a Florencia la apoyo y veremos cuando nos encontremos con Nico qué resolvemos“, expresó.

Finalmente, dejó en claro que no piensa seguir alimentando la polémica y lanzó una frase tan espontánea como contundente: "No puedo estar contestando todo el tiempo todas estas bolud... porque, si no, todo se amplifica“.