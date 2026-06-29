A poco más de diez días del escándalo que se desató por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, Fernando Burlando rompió el silencio y confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Luzu. Además, aseguró que la actriz no renunció al canal, sino que fue desvinculada tras el error que cometió al aire.

Invitado a La Noche de Mirtha, el abogado sostuvo que la decisión de terminar el vínculo fue tomada por la empresa y reveló que Peña atravesó un momento de profunda angustia luego de lo sucedido.

Fernando Burlando aseguró que obligaron a Florencia Peña a dejar Luzu TV tras la fake nwes de Jorge Messi (eltrece)

Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Luzu

"Está en condiciones de hacerle juicio a Luzu. Hubo una rescisión en la que Florencia no tenía ningún tipo de voluntad respecto de esa decisión, después de la triste noticia que dio, que fue un gran error de su parte y lo reconoció inmediatamente“, comenzó diciendo Burlando.

El letrado también contó cómo reaccionó la actriz tras enterarse de que la información que había dado era falsa.

"Llamó a la familia Messi ni bien terminó el programa. Flor estaba muy angustiada. No podía esbozar una palabra, lo único que hacía era llorar, llorar y llorar“, relató.

Lionel y Jorge Messi, su papá. (Foto: IG)

“Le dijeron ‘no vengas más’”: la versión de Burlando sobre la salida de Florencia Peña

Si bien reconoció que la conductora cometió un grave error, Burlando cuestionó la reacción de Luzu.

"Fue un grave error, pero la decisión de Luzu y de Nico fue un poco apresurada“, afirmó.

Luego reveló que la desvinculación no fue una elección de la actriz. "Florencia es una gran artista, es una persona de bien. Fue un lamentable error y había un contrato firmado, con ciertas condiciones, pero en este caso le dijeron: ‘No vengas más’“, aseguró.

Además, explicó que la producción del programa no dependía de Peña. "La productora no era de ella, era del canal. Ni siquiera pudo controlar o chequear esa información. Estamos hablando con las autoridades de Luzu y hay buen diálogo“, agregó.

Por último, Mirtha Legrand le consultó por las versiones que hablaban de una millonaria demanda contra el canal. Sin confirmar cifras, Burlando respondió: "Florencia es una figura grande. Cobraba muy bien y el reclamo tiene que ver con los beneficios que tenía. Aún está sin evaluar el daño que esto le provocó. Ella no está bien hoy“.

La polémica comenzó el pasado 18 de junio, cuando Florencia Peña anunció al aire la supuesta muerte de Jorge Messi. Minutos después, la información fue desmentida y la actriz pidió disculpas públicamente. Ahora, según reveló su abogado, el conflicto podría terminar en la Justicia.