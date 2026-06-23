Entre partidos y concentraciones, Emiliano “El Dibu” Martínez se tomó un momento para lo que más importa: su familia. El arquero de la Selección Argentina no dejó pasar el cumpleaños número 8 de Santino, su hijo mayor junto a Mandinha, y la celebración tuvo todo el sello de la casa: pasión, fútbol y amor a raudales.

Instalados en Estados Unidos por el Mundial 2026, Mandinha Martínez fue la encargada de organizar la sorpresa y no se guardó nada. A través de sus redes sociales, la empresaria mostró una decoración de impacto: globos en bordó, celeste, dorado y plateado —los colores del Aston Villa, club donde actualmente juega el Dibu—, enormes globos con el número 8, una réplica de copa y un balón de fútbol personalizado. “Feliz cumpleaños mi amor Santi”, escribió junto a las imágenes que rápidamente se llenaron de likes.

El Dibu Martínez y su mensaje para Santino en su cumpleaños: "Nunca cambies". Crédito: Instagram

Pero la sorpresa más especial fue otra: la camiseta oficial del Aston Villa con la inscripción “Santi” y el número 8, diseñada especialmente para la ocasión. Feliz y orgulloso, Santino posó con el uniforme completo mientras su mamá inmortalzaba cada momento.

El Dibu Martínez y su mensaje para Santino en su cumpleaños: "Nunca cambies". Crédito: Instagram

Las palabras del Dibu que lo dicen todo

Desde su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 14 millones de personas, El Dibu Martínez publicó un carrete de fotos junto a su hijo y escribió uno de esos mensajes que se guardan para siempre: “Feliz cumple a mi mejor amigo, el que me hace reír y el que tiene un corazón infinito. Nunca cambies esa manera de vivir la vida con esa energía y locura que te hace único. Te amo gordito”.

El Dibu Martínez y su mensaje para Santino en su cumpleaños: "Nunca cambies". Crédito: Instagram

El Dibu Martínez y su mensaje para Santino en su cumpleaños: "Nunca cambies". Crédito: Instagram

El campeón del mundo también es padre de Ava, de 4 años, su otra hija junto a Amanda Gama, más conocida como Mandinha, con quien lleva más de una década de amor.