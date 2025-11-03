Disney+ presenta el primer adelanto oficial de “Una Navidad muy Jonas Brothers”, la esperada película navideña protagonizada por Kevin, Joe y Nick Jonas, que estrenará exclusivamente en la plataforma el 14 de noviembre de 2025.

Mirá el tráiler de “Una Navidad muy Jonas Brothers”

Banda sonora original de “Una Navidad muy Jonas Brothers”

Junto con la película, también debutará la banda sonora original de “Una Navidad muy Jonas Brothers”, interpretada por los propios Jonas Brothers.

El primer sencillo, “Coming Home This Christmas”, con la participación especial de Kenny G, ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

El álbum, lanzado por Hollywood Records/Republic Records, cuenta con Justin Tranter como productor musical ejecutivo e incluye siete nuevas canciones y tres temas adicionales, entre ellos:

Like It’s Christmas (versión en vivo)

Best Night

Coming Home This Christmas (feat. Kenny G)

Home Alone

Feel Something

Remember When

Better Off Alone

Time

Sucker (versión en vivo)

Like It’s Christmas (versión de estudio)

Los fans ya pueden pre-guardar la banda sonora en Apple Music y Amazon Music.

Las mejores fotos de “Una Navidad muy Jonas Brothers”

“Una Navidad muy Jonas Brothers”. Foto: Disney+

"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





"Una Navidad muy Jonas Brothers". Foto: Disney+





“Una Navidad muy Jonas Brothers”. Foto: Disney+

De qué trata “Una Navidad muy Jonas Brothers”

En esta comedia festiva, Kevin, Joe y Nick Jonas se interpretan a sí mismos en una historia llena de humor, música y espíritu navideño.

Los hermanos enfrentan una serie de obstáculos inesperados mientras intentan viajar desde Londres a Nueva York para pasar la Navidad con sus familias.

Póster de “Una Navidad muy Jonas Brothers”. Foto: Disney+

Elenco y cameos en “Una Navidad muy Jonas Brothers”

La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Chloe Bennet, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Kenny G, Justin Tranter, Randall Park y Jesse Tyler Ferguson como Santa Claus.

Además, los Jonas Brothers hacen de esta producción un verdadero asunto familiar, con cameos especiales de los miembros de la familia Jonas.



