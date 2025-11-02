El budín de naranja es un clásico de la repostería argentina, un postre que con su aroma cítrico y su miga esponjosa es el acompañamiento ideal para el mate o el té. Sin embargo, muchas veces se evita prepararlo por la creencia de que requiere mucho tiempo de horneado.

El secreto para tener este budín listo en menos de una hora está en dos puntos clave: la técnica de cremar la manteca pomada con el azúcar impalpable y la cocción a una temperatura precisa. Además, la incorporación de la ralladura y el jugo de naranja le da una humedad extra

Ingredientes para budín de naranja

200 g de manteca pomada.

200 g de azúcar impalpable.

Ralladura de una naranja.

200 g de huevos (4 huevos).

200 g de harina 0000.

10 g polvo de hornear.

Jugo de una naranja.

Para el glaseado

40 cc de jugo de naranja.

250 g de azúcar impalpable.

Procedimiento

Para empezar, todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente. Cremar la manteca pomada con el azúcar con una batidora eléctrica. Cuando se forma una pasta maleable, tomar un batidor de alambre y mezclar. Incorporar la ralladura de naranja Añadir los huevos de uno y, por último, la harina y el polvo de hornear. Mezclar todo y llevar a un molde enmantecado. Cocinar a 170° durante unos 40 minutos. Para el glaseado, mezclar el jugo de naranja y el azúcar impalpable. Glasear el budín en frío. Servir.

