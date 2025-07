Luego de dar varias pistas sobre el enigmático del día, Fernanda Iglesias reveló en Puro Show que Justina Bustos espera su primer hijo junto a su novio, Máximo Pardo.

“La que está embarazada es Justina Bustos. ¡Miren qué linda que es! La vi en una foto en Instagram y dije ‘o se comió tres platos de ravioles o está embarazada’”, comenzó diciendo la panelista del programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

“Le dije ‘perdón que te haga esta pregunta, pero no puedo no preguntártelo, ¿estás embarazada?’. Y me respondió ‘Sí, Fernanda, estoy embarazada’. Hay una foto en la que se le ve bastante la pancita”, agregó.

Foto: Instagram (@justabustos)

Tras escucharla, Pochi cerró con más información: “La pareja de ella se llama Maxi Pardo. Es un chico que viene de una familia millonaria, dueño de bancos, de concesionarias. Sé que es muy, muy adinerado”.

¡Felicidades!

Fernanda Iglesias: “La que está embarazada es Justina Bustos. ¡Miren qué linda que es! La vi en una foto en Instagram y dije ‘o se comió tres platos de ravioles o está embarazada’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

JUSTINA BUSTOS HABÍA DADO DETALLES DE LA CONVERSACIÓN PRIVADA QUE MANTUVO CON CHINA SUÁREZ POR SU PERSONAJE EN ATAV 2

En medio de la felicidad que siente por estar en la piel de Ana Pérez Moretti en Argentina, tierra de amor y venganza 2, Justina Bustos reveló (en abril de 2023) la charla privada que mantuvo con Eugenia “la China” Suárez en referencia al papel que interpreta en la ficción de eltrece: la nieta de La Polaca, personaje que encarnaba la actriz.

“La China Suárez me alentó y compartimos un par de mensajes donde le pregunté si estaba todo bien que la tuviera colgada en el cuello con la fotito de La Polaca. Ella me dio calma y me dijo que lo iba a disfrutar mucho”, comenzó diciendo Justina en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Además, luego de que se hablara de que su papel y el de Andrea Rincón representaban a Susana Giménez y Moria Casán, Bustos aclaró: “Mi personaje se llama Anita Pérez Moretti, seguramente está inspirado en todas las vedettes de la época, se habla de Susana y Anita admira a Susana”.

“La China Suárez me alentó y compartimos un par de mensajes donde le pregunté si estaba todo bien que la tuviera colgada en el cuello con la fotito de La Polaca. Ella me dio calma y me dijo que lo iba a disfrutar mucho”.

“Lo veníamos esperando hace mucho tiempo,más de nueve meses.Este personaje me dio alegría y calma. Lo disfruté mucho con amigos y alegría porque todos siempre tenemos algo para compartir”, cerró la actriz, feliz.