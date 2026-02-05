Soledad Aquino volvió a estar en el centro de la escena con declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Es que la ex de Marcelo Tinelli fue al show de flamenco Sangre Gitana, del bailarín Juan Amador en el Teatro Picadilly y se animó a hablar de todo: desde su relación con Paula Robles hasta los conflictos familiares.

En el ida y vuelta con la prensa, un cronista le recordó una frase que alguna vez le dijo Moria Casán: “Hace poco tiró una frase, dijo que Paula Robles te había robado el marido”, le comentó y ella contestó: “Con Moria tenemos un código que nos matamos de risa y jodemos entre las dos”.

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

“¿Lo tomaste así en ese momento?", repreguntó el movilero y la mamá de Cande y Mica Tinelli dijo sin vueltas: “Más vale, por supuesto”. “¿Con Paula hay buena onda?" , indagaron luego y fue entonces cuando aclaró: “Sí, pero no la veo mucho”.

En fotos, el reencuentro de Soledad Aquino y Paula Robles: sonrisas, abrazos y nada de rencores

LOS POSTEOS POLÉMICOS DE SOLEDAD AQUINO Y EL ROL DE MADRE: “SOY JODIDA”

Consultada sobre sus publicaciones en redes sociales con indirectas a sus hijas, Soledad Aquino fue consultada: “¿Te arrepentís después que ponés los posteos?“, y ella contestó esquiva: ”Ya está, no jodas, me olvido, yo soy toda positiva, libriana positiva, todo para adelante”.

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Sobre su vínculo con Cande y Mica Tinelli, Aquino se definió como una “madraza” y reconoció: “Que vuelvan a ser niñas y que vuelvan a vivir conmigo, eso me gustaría”. Además, contó entre risas: “Ellas se matan de risa, mamá calentona, y yo les digo bueno, soy así, soy jodida, no jodida, no, más buena”.

Soledad Aquino y el bailarín Juan Amador en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

Soledad Aquino en el espectáculo Sangre Gitana en el Teatro Picadilly (Foto: Movilpress).

